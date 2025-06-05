ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
4 июня Криштиану принес Португалии победу над Германией в полуфинале Лиги наций (2:1)
4 июня состоялся матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Португалии.
Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев.
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Победный гол для «команды избранных» на 68-й минуте забил легендарный Криштиану Роналду с передачи Нуну Мендеша.
Арбитр не сразу указа на центр – была вероятность, что КриРо находился в офсайде. Однако судья не пошел смотрел VAR и принял решение засчитать забитый мяч.
Во время видеотрансляции действительно казалось, что Криштиану был в положении вне игры. Но благодаря линиям можно понять, что гол был забит с соблюдением правил.
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
Видео голов и обзор матча
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