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Лига наций
05 июня 2025, 06:05 | Обновлено 05 июня 2025, 07:04
1878
0

ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду

4 июня Криштиану принес Португалии победу над Германией в полуфинале Лиги наций (2:1)

05 июня 2025, 06:05 | Обновлено 05 июня 2025, 07:04
1878
0
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июня состоялся матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Португалии.

Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол для «команды избранных» на 68-й минуте забил легендарный Криштиану Роналду с передачи Нуну Мендеша.

Арбитр не сразу указа на центр – была вероятность, что КриРо находился в офсайде. Однако судья не пошел смотрел VAR и принял решение засчитать забитый мяч.

Во время видеотрансляции действительно казалось, что Криштиану был в положении вне игры. Но благодаря линиям можно понять, что гол был забит с соблюдением правил.

ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду

Видео голов и обзор матча

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Криштиану Роналду офсайд (вне игры) фото сборная Португалии по футболу сборная Германии по футболу Германия - Португалия Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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