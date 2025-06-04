Лига наций04 июня 2025, 23:39 | Обновлено 05 июня 2025, 00:12
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ВИДЕО. Роналду вывел Португалию вперед. Это его 937-й гол в карьере
На 68-й минуте Португалия получила перевес в полуфинале ЛН против Германии
04 июня 2025, 23:39 | Обновлено 05 июня 2025, 00:12
1022
0
4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» встречаются сборные Германии и Португалии.
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Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня, соперником будет Испания или Франция.
На 68-й минуте Криштиану Роналду вывел вперед Португалию (2:1). Это его 937-й гол в профи-карьере. VAR офсайда не обнаружил.
ГОЛ! 1:2. Криштиану Роналду, 68 мин
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