ВИДЕО. Роналду вывел Португалию вперед. Это его 937-й гол в карьере

4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встречаются сборные Германии и Португалии.

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Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня, соперником будет Испания или Франция.

На 68-й минуте Криштиану Роналду вывел вперед Португалию (2:1). Это его 937-й гол в профи-карьере. VAR офсайда не обнаружил.

ГОЛ! 1:2. Криштиану Роналду, 68 мин

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