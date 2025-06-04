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  4. ВИДЕО. Роналду вывел Португалию вперед. Это его 937-й гол в карьере
Лига наций
04 июня 2025, 23:39 | Обновлено 05 июня 2025, 00:12
1022
0

ВИДЕО. Роналду вывел Португалию вперед. Это его 937-й гол в карьере

На 68-й минуте Португалия получила перевес в полуфинале ЛН против Германии

04 июня 2025, 23:39 | Обновлено 05 июня 2025, 00:12
1022
0
ВИДЕО. Роналду вывел Португалию вперед. Это его 937-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встречаются сборные Германии и Португалии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня, соперником будет Испания или Франция.

На 68-й минуте Криштиану Роналду вывел вперед Португалию (2:1). Это его 937-й гол в профи-карьере. VAR офсайда не обнаружил.

ГОЛ! 1:2. Криштиану Роналду, 68 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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