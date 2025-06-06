Президент Оболони: «Возможно, он ушел в команду Первой лиги»

Президент «Оболони» Александр Слободян прокомментировал прекращение сотрудничества с Сергеем Шищенко.

«Несколько дней назад к руководству клуба обратился главный тренер Сергей Шищенко. Он попросил отпустить его в другой футбольный клуб – возможно, в перспективный проект команды Первой лиги – Буковина.

Мы не стали настаивать на отработке трехлетнего контракта. Лично я поблагодарил Сергея Юрьевича за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Помощник тренера Николай Гибалюк и тренер вратарей Артем Кичак также покинут наш клуб.

В среду, 4 июня, я поручил Александру Антоненко исполнять обязанности главного тренера. Однако я верю, что Александр Сергеевич достойно справится со своими задачами и впоследствии будет утвержден на этой должности», – прокомментировал президент клуба.