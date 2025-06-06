Президент Оболони: «Возможно, он ушел в команду Первой лиги»
Александр Слободян прокомментировал уход из клуба Сергея Шищенко
Президент «Оболони» Александр Слободян прокомментировал прекращение сотрудничества с Сергеем Шищенко.
«Несколько дней назад к руководству клуба обратился главный тренер Сергей Шищенко. Он попросил отпустить его в другой футбольный клуб – возможно, в перспективный проект команды Первой лиги – Буковина.
Мы не стали настаивать на отработке трехлетнего контракта. Лично я поблагодарил Сергея Юрьевича за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Помощник тренера Николай Гибалюк и тренер вратарей Артем Кичак также покинут наш клуб.
В среду, 4 июня, я поручил Александру Антоненко исполнять обязанности главного тренера. Однако я верю, что Александр Сергеевич достойно справится со своими задачами и впоследствии будет утвержден на этой должности», – прокомментировал президент клуба.
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