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  4. Президент Оболони: «Возможно, он ушел в команду Первой лиги»
Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 19:55 |
611
0

Президент Оболони: «Возможно, он ушел в команду Первой лиги»

Александр Слободян прокомментировал уход из клуба Сергея Шищенко

06 июня 2025, 19:55 |
611
0
Президент Оболони: «Возможно, он ушел в команду Первой лиги»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Президент «Оболони» Александр Слободян прокомментировал прекращение сотрудничества с Сергеем Шищенко.

«Несколько дней назад к руководству клуба обратился главный тренер Сергей Шищенко. Он попросил отпустить его в другой футбольный клуб – возможно, в перспективный проект команды Первой лиги – Буковина.

Мы не стали настаивать на отработке трехлетнего контракта. Лично я поблагодарил Сергея Юрьевича за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Помощник тренера Николай Гибалюк и тренер вратарей Артем Кичак также покинут наш клуб.

В среду, 4 июня, я поручил Александру Антоненко исполнять обязанности главного тренера. Однако я верю, что Александр Сергеевич достойно справится со своими задачами и впоследствии будет утвержден на этой должности», – прокомментировал президент клуба.

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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Александр Слободян
Александр Сильченко Источник: ФК Оболонь
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