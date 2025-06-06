ОФИЦИАЛЬНО. Еще один клуб УПЛ остался без главного тренера

Киевская «Оболонь» официально объявила об уходе главного тренера первой команды клуба Сергея Шищенко.

Решение, принятое по обоюдному согласию сторон, вступит в действие с 16 июня 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера пока назначен Александр Антоненко.

Сергей Шищенко возглавил «пивоваров» 5 сентября 2024 года. За этот период он провел 25 официальных матчей, в которых команда одержала 8 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Под его руководством «бело-зеленые» завершили сезон 2024/25 на 11-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что Сергей Шищенко может возглавить черновицкую «Буковину».