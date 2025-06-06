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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 10:26 | Обновлено 06 июня 2025, 10:27
449
0

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один клуб УПЛ остался без главного тренера

Сергей Шищенко покинул «Оболонь»

06 июня 2025, 10:26 | Обновлено 06 июня 2025, 10:27
449
0
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один клуб УПЛ остался без главного тренера
ФК Оболонь Киев. Сергей Шищенко

Киевская «Оболонь» официально объявила об уходе главного тренера первой команды клуба Сергея Шищенко.

Решение, принятое по обоюдному согласию сторон, вступит в действие с 16 июня 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера пока назначен Александр Антоненко.

Сергей Шищенко возглавил «пивоваров» 5 сентября 2024 года. За этот период он провел 25 официальных матчей, в которых команда одержала 8 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Под его руководством «бело-зеленые» завершили сезон 2024/25 на 11-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что Сергей Шищенко может возглавить черновицкую «Буковину».

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Стало известно, при каком условии Шищенко возглавит Буковину
Сергей Шищенко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка Александр Антоненко
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
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