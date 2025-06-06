ОФИЦИАЛЬНО. Еще один клуб УПЛ остался без главного тренера
Сергей Шищенко покинул «Оболонь»
Киевская «Оболонь» официально объявила об уходе главного тренера первой команды клуба Сергея Шищенко.
Решение, принятое по обоюдному согласию сторон, вступит в действие с 16 июня 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера пока назначен Александр Антоненко.
Сергей Шищенко возглавил «пивоваров» 5 сентября 2024 года. За этот период он провел 25 официальных матчей, в которых команда одержала 8 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Под его руководством «бело-зеленые» завершили сезон 2024/25 на 11-й позиции в турнирной таблице УПЛ.
Ранее сообщалось, что Сергей Шищенко может возглавить черновицкую «Буковину».
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