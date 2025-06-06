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  4. «Уже как год пересидел в Шахтере»: Левченко – о перспективах Судакова
Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 20:07 | Обновлено 06 июня 2025, 20:10
231
3

«Уже как год пересидел в Шахтере»: Левченко – о перспективах Судакова

Бывший полузащитник сборной Украины уверен, что Судакову нужно уезжать в Европу

06 июня 2025, 20:07 | Обновлено 06 июня 2025, 20:10
231
3
«Уже как год пересидел в Шахтере»: Левченко – о перспективах Судакова
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал свое мнение относительно полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

– Я считаю, что он уже как год пересидел в «Шахтере», – категорично сказал Левченко. – Понятно, что сейчас не могут сложить цену на этого полузащитника. Я это понимаю, но очень не хочется, чтобы Георгий еще год сидел в чемпионате, который давно перерос, а потом начал регрессировать. Уже сейчас видно, что в УПЛ полузащитник действует на автопилоте.

Левченко добавил, что Судаков должен уезжать в Европу, пусть и не в топ-клуб.

– Понятно, что Судаков будет искать в себе мотивацию, но чемпионат Украины это не то соревнование, где для него есть вызов. Ему нужно в Европу, и пусть сначала это будет не топ-команда, но в любом случае, заграницей у него продолжится прогресс. Ему нужно дать возможность себя проявить, – отметил Левченко.

Отметим, что Георгий Судаков дебютировал за первую команду «Шахтера» в октябре 2020 года, когда «горняки» в групповом раунде Лиги чемпионов переиграли на выезде «Реал» – 3:2.

Всего в составе донецкой команды полузащитник отыграл в 138 поединках, в которых забил 35 мячей и отдал 24 результативные передачи.

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Комментарии 3
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Boodya
Так він вже рік, як деградує, якщо не більше.
 Відколи зрозумів, що він зірка тільки на папері і що легенди про черги на нього від європейських грандів це брехня заради розкрутки ціни на нього
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+1
Xvalenok03
Все познается в сравнении.
Судаков. 22 года. 
Год как пересидел. 
Ярмоленко. Уехал за бугор в 28 лет. Значит ярмоленко 7 лет пересидел в динаме? 
И зачем одно интервью кусками нарезать, а потом одно и то же выкладывать как отдельные новости? 
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