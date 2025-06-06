«Уже как год пересидел в Шахтере»: Левченко – о перспективах Судакова

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал свое мнение относительно полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

– Я считаю, что он уже как год пересидел в «Шахтере», – категорично сказал Левченко. – Понятно, что сейчас не могут сложить цену на этого полузащитника. Я это понимаю, но очень не хочется, чтобы Георгий еще год сидел в чемпионате, который давно перерос, а потом начал регрессировать. Уже сейчас видно, что в УПЛ полузащитник действует на автопилоте.

Левченко добавил, что Судаков должен уезжать в Европу, пусть и не в топ-клуб.

– Понятно, что Судаков будет искать в себе мотивацию, но чемпионат Украины это не то соревнование, где для него есть вызов. Ему нужно в Европу, и пусть сначала это будет не топ-команда, но в любом случае, заграницей у него продолжится прогресс. Ему нужно дать возможность себя проявить, – отметил Левченко.

Отметим, что Георгий Судаков дебютировал за первую команду «Шахтера» в октябре 2020 года, когда «горняки» в групповом раунде Лиги чемпионов переиграли на выезде «Реал» – 3:2.

Всего в составе донецкой команды полузащитник отыграл в 138 поединках, в которых забил 35 мячей и отдал 24 результативные передачи.