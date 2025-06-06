Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Судаков в Премьер-лиге играет на автопилоте»

Уже завтра, 7 июня, национальная сборная Украины сыграет свой первый матч на турнире Canadian Shield против команды Канада (хозяева соревнований), А 10-го числа подопечные Сергея Реброва встретятся с Новой Зеландией.

Своими ожиданиями от предстоящих поединков сине-желтых в Северной Америке в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал бывший игрок национальной команды Евгений Левченко. Правда, наш разговор начался с последней неудачи сборной Украины в Лиге наций.

– Евгений, какие выводы нужно сделать или уже сделаны сборной Украины после мартовских поражений от бельгийцев в Лиге наций?

– Наша проблема в том, что нас шатает. После великолепного матча зачастую следует провал. И матчи с Бельгией это красноречиво показали. Я был на ответной игре в Генке, но так и не понял, в каком ключе сборная Украины собиралась действовать. А вот, чтобы весь поединок просидеть в глухой обороне и добиться положительного результата, такое случается крайне редко. Подобные поражения морально ломают футболистов. И все приходится выстраивать заново. И когда команда проигрывает в таком ключе, когда по тебе проходятся катком, для болельщиков все это воспринимается очень болезненно. Такие поражения отбрасывают нас в прошлое.

Поэтому в двух предстоящих матчах в Канаде против хозяев и Новой Зеландией у Сергея Реброва будет шанс попробовать наработать новые связи, возможно, проверить какую новую модель игры, поскольку уже не за горами старт в отборочном турнире ЧМ-2026, где давление будет совсем другим.

УАФ. Сергей Ребров

– После Бельгии было много разговоров относительно увольнения главного тренера сборной Украины. Это были больше эмоции?

– Для меня смена тренера не играет большой роли. Как бы глупо это не звучало, это человек, который правильно должен расставить фишки на футбольной доске и выбрать нужную тактику. Сейчас необходимо сконцентрироваться не на том, как убрать наставника, а продолжать курс, который выбран для всех сборных Украины.

Показательным моментом в этой ситуации есть игра «ПСЖ». Французы по ходу игры классно умеют перестраиваться. Посмотрите на того же Усмана Дембеле, который может сыграть чуть ли не на любой позиции. Да мы не «ПСЖ», и не команда звезд, но то, что мы должны более синхронно работать, в этом я не сомневаюсь. И здесь как раз львиная ответственность ложится на главного тренера. Если наставник не способен привести коллектив к общему знаменателю, то тогда нужно задуматься, продолжать ли с ним сотрудничество.

– То есть, предстоящий канадский сбор переоценить сложно?

– Безусловно. Это очень важный этап подготовки. Как я уже сказал, у Сергея Реброва будет возможность увидеть в деле новых исполнителей, попробовать различные сочетания игры. Проверить, так сказать, команду на прочность перед официальными матчами. При всем уважении к Канаде и Новой Зеландии, сейчас важно понять, какие у нас есть кадровые перспективы.

– Много споров вызвал тот факт, что в команде только один номинальный нападающий. Этого достаточно для двух матчей?

– Нет. Конечно, я не тренер и не мне принимать решения по составу. Но если мы по различным причинам не вызываем Артема Довбыка или Владислава Ваната, то, возможно, наставник хочет поэкпериментировать с системой, в противном случае, почему не попробовать второго бомбардира чемпионата Украины Егора Твердохлиба или, скажем, Александра Филиппова. Для меня довольно странно, почему в списке только один форвард Роман Яремчук.

УАФ. Георгий Судаков

– На ваш взгляд, Судаков пересидел в «Шахтере»?

– Я считаю, что он пересидел уже год. Понятно, что сейчас не могут сложить цену на этого полузащитника. Я это понимаю, но очень не хочется, чтобы Георгий еще год сидел в чемпионате, который давно перерос, а потом начал регрессировать. Уже сейчас видно, что в УПЛ полузащитник действует на автопилоте.

Понятно, что Судаков будет искать в себе мотивацию, но чемпионат Украины это не то соревнование, где для него есть вызов. Ему нужно в Европу, и пусть сначала это будет не топ-команда, но в любом случае, заграницей у него продолжится прогресс. Ему нужно дать возможность себя проявить.

В пример я всегда привожу Забарного. Это идеальный пример того, когда у футболиста есть время прогрессировать, чтобы не быть замкнутым в тиски давления со своим ценником. И плюс у него есть поддержка, на Илью рассчитывают и это добавляет ему драйва.

– Как вы считаете, Мудрык после дисквалификации сможет вернуться на свой прежний уровень?

– Он еще относительно молод, поэтому я надеюсь, что Михаил морально вернется еще сильнее. Это игрок очень талантлив, я верю в него, как бы его не списывали, и чтобы не происходило вокруг его имени.

Да, у него есть деньги, но Мудрык, попав в такой великий клуб, как «Челси», понимает, что в футбол играют не только за финансовые бонусы, но и за то, чтобы оставить после себя след в европейском футболе.

УАФ. Руслан Малиновский

– Малиновского не хватает сборной?

– Руслан – это специфический игрок. Его не хватает национальной команде. У него, возможно наилучший поставленный удар, Малиновский хорошо видит поле. Если этот полузащитник находится в оптимальной форме, его роль в команде переоценить очень сложно. Жаль, конечно, что в последнее время он много времени потратил на борьбу с травмами.

– Какого игрока или игроков вообще вы хотели бы видеть в сборной Украины?

– Мне очень бы хотелось, чтобы на данном этапе у сборной Украины появился забивной нападающий. Да, у нас есть Роман Яремчук, Владислав Ванат, Артем Довбык, но нет форварда калибра Андрея Шевченко или Сергея Реброва.

Было бы круто, чтобы в сборной было еще парочка таких исполнителей по психотипу и менталитету, как Илья Забарный, которые на высшем уровне не ломаются.

В центре поля у нас есть Иван Калюжный, который хорошо влился в сборную, опытный Александр Зинченко. А еще бы я пожелал, чтобы нашелся еще один такой игрок типа Георгия Судакова (улыбается).

– Сборная Украины примет участие в неофициальном международном турнире, где результат не будет стоять во главе угла. Тренерскому штабу сложно будет настроить команду по максимуму после длительного сезона и перед отпускным периодом?

– Очень сложно поверить в то, что игрок, приезжая в сборную может быть не максимально мотивирован. Быть вызванным в национальную команду, это уже признание способностей игрока. В данном случае деньги в футбол не играет. Это большой шанс показать себя, особенно в такое сложное для страны время. Тем более, что в Канаде проживает много украинских эмигрантов, а это дополнительный повод показать силу нашей сборной.

– Имеете ли вы какое-нибудь представление о наших соперниках?

– О Новой Зеландии я практически нечего не знаю, а вот за Канадой немного следил. В их составе много футболистов выступает в Европе. Самый звездный из них, это защитник «Баварии» Альфонсо Девис. Также есть представители «Селтика», «Вильярреала», «Лилля», «Марселя», «Ниццы». Поэтому этот соперник очень силен. Весной канадцы в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ переиграли США, а это тоже говорит о том, что наш будущий оппонент знает толк в футболе (улыбается). Хотя, если говорить глобально, мне сложно сказать о тонкостях игры этой команды.

А вообще это будут полезные спарринги с противниками из других континентов, с другим, если можно так сказать, менталитетом.

– Сергей Ребров будет ставить задачу победить в турнире Canadian Shield?

– Мне кажется, что в таких турнирах всегда самым важным аспектом является проверка системы игры, футболистов. Понятно, что никто не захочет проигрывать. Но когда, как не сейчас дать новичкам команды почувствовать дух национальной команды.

Я помню, когда меня первый раз вызвали в сборную, я был на седьмом небе, и очень хотел сыграть на максимуме своих возможностей.

– Напоследок не могу вас не спросить о будущем отборочном турнире чемпионата мира, который стартует в сентябре. Франция, Исландия, Азербайджан. Каковы наши шансы в этой компании?

– Это сложная отборочная группа. Мы знаем, как Франция может переключаться. У них огромный потенциал и это однозначный фаворит нашего квартета. У французов два равноценных состава, что дает возможность главному тренеру по максимуму варьировать исполнителями.

Что касается Азербайджана, то эта сборная, если честно, меня не впечатлила. Они провалили последнюю Лигу наций, причем, в третьем по силе дивизионе. Но никогда не стоит недооценивать такого соперника. Украина обязана обыгрывать данного оппонента.

У Исландии совсем недавно был сумасшедший подъем в футболе, но потом случился спад. И сейчас видно, что в стране не все хорошо в плане выступлений национальной команды. Их штормит, они могут выдать хороший матч, а потом провалить игру. Поэтому сборной Украины нужно быть к этому готовыми.

Если смотреть глобально, то я думаю, что мы будем сильнее Азербайджана и Исландии, а вот по сборной Франции у меня есть вопросы. Очень хочется надеяться, что нам удастся навязать авторитетному сопернику свою игру, а там, может, и за положительный результат зацепимся (улыбается).