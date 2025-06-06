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  4. Итальянский клуб – на грани банкротства. Его отправят в пятый дивизион
Италия
06 июня 2025, 19:47 |
964
0

Итальянский клуб – на грани банкротства. Его отправят в пятый дивизион

СПАЛ не может найти деньги для регистрации в новом сезоне чемпионата

06 июня 2025, 19:47 |
964
0
Итальянский клуб – на грани банкротства. Его отправят в пятый дивизион
ФК СПАЛ

Итальянский футбольный клуб СПАЛ пребывает на грани банкротства – уже 7 июня команду, которая когда-то выступала в Серии А, могут отправить в пятый по силе дивизион.

У СПАЛА нет денег на регистрацию на новый сезон Серии С, так как в последнее время он испытывает серьезные финансовые трудности. Американский бизнесмен, глава советы директоров Джо Такопин должен найти 700 тысяч евро до 7 июня, иначе его команду отправят в любительскую лигу Eccellenza.

Если команда не сможет выполнить это условие, то будет вынуждена покинуть Серию С и объявить себя банкротом.

В нынешнем сезоне СПАЛ набрал 35 баллов, занял 17-е место в турнирной таблице и попал в переходные матчи. Команда сумела одолеть «Милан» U-23 в битве за выживание по сумме двух поединков (0:1, 2:0) и сохранила прописку в третьем дивизионе. Но, не факт, что надолго.

Лучшими достижениями ФК СПАЛ в итальянском футболе являются две победы в Серии B, пятое место в элитном дивизионе и финал Кубка Италии.

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чемпионат Италии по футболу Серия C СПАЛ банкротство
Николай Титюк Источник
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