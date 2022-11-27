Канада забила первый гол на мундиалях, но Хорватия отправила ее домой

Сборная Канады в первом туре выдала отличный матч против Бельгии, показав чудеса вертикального футбола с молниеносными переходами из обороны в атаку, однако осталась ни с чем, позволив сопернику реализовать едва ли не единственный момент в матче. Хорватия, наоборот, не показала в полной мере того, что от нее ждали, сыграв нулевую ничью против Марокко. Учитывая, как марокканцы завернули интригу в группе F, противостояние Хорватии и Канады превратилось в битву за выживание, в которой обе стороны устраивала только победа.

Канада начала встречу с Хорватией в том же стиле, в каком играла против Бельгии. Уже на 2-й минуте встречи быстрая атака, которую начал голкипер Борян, завершилась кроссом Бьюкенена с правого фланга и ударом головой Альфонсо Дэвиса, продавившего двух защитников «клетчатых». Гол вингера «Баварии» стал историческим, первым для сборной Канады на чемпионатах мира.

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Пропущенный мяч стал для вице-чемпионов мира холодным душем. «Клетчатым» нужно было перестраиваться на игру первым номером, но канадцы, поначалу дав сопернику контролировать мяч, вскоре отодвинули игру от своих ворот. Подопечные Златко Далича строили свои атаки размеренно и даже немного вальяжно – и особой угрозы у ворот соперника им создать не удавалось.

Но ближе к середине тайма Хорватия усилила натиск на ворота Канады и это принесло результат. Прижав соперника к воротам, «клетчатые» сначала создали отличный момент для Ливаи, но канадцев выручил голкипер. А буквально через минуту Перишич на левом фланге отдал отличный пас на Крамарича – и тот в касание переиграл голкипера. 1:1!

Забитый мяч вдохновил Хорватию - и концовка тайма прошла под диктовку Луки Модрича и его партнеров. «Клетчатые» не собирались останавливаться на достигнутом - и на перерыв ушли, ведя в счете. Марко Ливая, на мгновение оказавшись без опеки на линии штрафной, в стиле Месси в игре с Мексикой пробил в угол ворот Боряна. Опыт Хорватии все-таки сделал свое дело на перерыв «клетчатые» ушли с высоко поднятой головой.

В перерыве Джон Хердман сделал две замены, выпустив Коне и Осорио. Последний буквально сразу же создал момент - ударил в верхний от Ливаковича угол ворот. Не попал, но было опасно. Хорваты ответили шикарной комбинацией: Модрич с фланга выкатил мяч под удар Крамаричу, тот бил, казалось, наверняка, но Борян сумел перевести мяч на угловой. Через две минуты похожий момент был у Канады. Передачу с фланга ударом завершал Дэвид - на этот раз свое мастерство показал Ливакович.

После этого Канада остановилась, а Хорватия на классе довела матч до победы. И снова сработала связка Перишич-Крамарич. На 70-й минуте Перишич с левого фланга выдал передачу на Крамарича, от на приеме обыграл оппонента, и пробил в дальний угол. 3:1!

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Канады пыталась вернуться в игру, но Хорватия, действуя на контратаках довела матч до разгрома. На 78-й минуте Борян записал на свой счет сразу два сейва после ударов Перишича и Брозовича. Но в добавленной время вышедшие на замену Влашич и Оршич организовали четвертый мяч.

Таким образом, Канада потеряла шансы на выход из группы и после игры с Марокко поедет домой. А Хорватию ждет лобовой матч за выход в плей-офф против Бельгии. При этом, бельгийцев устроит только победа, а Хорватия и Марокко в третьем туре могут сыграть и вничью.

ЧМ-2022. Группа F. 2-й тур

Хорватия – Канада – 4:1

Голы: Крамарич, 36, 70. Ливая, 44. Маер, 90+3 – Дэвис, 2

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Брозович, Модрич (Оршич, 86), Ковачич (Маер, 86) – Ливая (Петкович, 60), Крамарич (Влашич, 71), Перишич (Оршич, 86)

Канада: Борян – Ларейя, (Хойлетт, 62) Витория, Миллер – Джонстон, Хатчинсон (Адегукбе, 72) Эуштакиу (Коне, 46), Дэвис – Ларин (Осорио, 46), Бьюкенен, Дэвид (Каваллини, 72).

Предупреждения: Ловрен, 56. Модрич, 85 – Бьюккенен, 52. Миллер, 85

«Международный стадион Халифа»