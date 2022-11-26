В воскресенье, 27 ноября, в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Хорватии и Канады. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Хорватия

Вице-чемпионы мира стартовали на мундиале в Катаре ничьей с командой Марокко. Матч выдался довольно равным, врядли кто-то осмелиться сказать, что результат был не по игре. От парней Златко Далича, конечно же, ждали чуть большего, но все команды по разному выстраивают свою подготовку и не всегда в первом матче играют на максимум возможностей. Хорватия, кстати, это одна из тех команд, которая всегда может добавить в критической ситуации, играть против этий сборной в решающих матчах – задача не из простых. Сборная Украины в этом убеждалась не раз.

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Подбор футболистов у Далича как всегда на высоте, центральная ось и нападение готовы сражаться на равных практически против любой сборной на этом турнире. Да, Модричу уже 37, но он продолжает творить магию на футбольном поле и обязательно поможет команде в самый нужный момент.

Турнирная ситуация складывается таким образом, что эта встреча, вероятно, станет ключевой в битве за вторую позицию в квартете. При всем уважении к марокканцам, из их выход из этой группы станет самым настоящим откровением.

Канада

В сборной Канады сейчас наверняка сильнейшее поколение футболистов в истории. «Красные» во второй раз пробились на чемпионат мира и с такой игрой, которую они показали в матче с Бельгией, вполне можно сражаться за выход в плей-офф. Многие отметили, что в стартовом матче североамериканцы смотрелись предпочтительней европейцев, но опыт бельгийцев оказался более важным. Этот состав слишком многое видел на больших турнирах, хотя пока и не выигрывал.

Альфонсо Дэвис и компания во второй встрече наверняка будут уже чуть меньше мандражировать, вероятность улучшения реализации от этого должна повыситься. Канадцам в этом матче проигрывать нельзя ни в коем случае, но для начала нужно хотя бы забить дебютный мяч на чемпионатах мира. В 1986-м в Мексике сделать этого не удалось, все три встречи были проиграны всухую. Кстати, тогда канадцы пропускали от Блохина и Заварова.

Хорватия у букмекеров небольшой фаворит, но матч обещает быть равным.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Влашич, Крамарич, Перишич.

Канада: Борян – Джонстон, Витория, Миллер, Лария, Хатчинсон, Эуштакиу, Дэвис, Бучанан, Дэвид, Хойлетт.

27 ноября, воскресенье