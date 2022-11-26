Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Хорватия
27.11.2022 18:00 - : -
Канада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
26 ноября 2022, 20:45 |
95
0

Хорватия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится в воскресенье, 27 ноября

26 ноября 2022, 20:45 |
95
0
Хорватия – Канада. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Хорватии и Канады. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

В Украине поединок будут транслировать Суспільне и видеосервис MEGOGO.

Кто может сыграть за Хорватию

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Ренн»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»),

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит).

Кто может сыграть за Канаду

Вратари: Джеймс Пантемис («Клеб де Фут Монреаль»), Милан Борян («Црвена Звезда»), Дейн Сен Клер («Миннесота Юнайтед»).

Защитники: Сэм Адекугбе («Хатайспор»), Джоэль Уотерман («Клеб де Фут Монреаль»), Алистер Джонстон («Клеб де Фут Монреаль»), Камаль Миллер («Клеб де Фут Монреаль»), Ричи Ларьи («Торонто»), Стивен Витория («Шавиш»), Дерек Корнелиус («Панетоликос»).

Полузащитники: Лайам Фрейзер («Дейнзе»), Исмаэль Коне («Клеб де Фут Монреаль»), Самуэль Пьетт («Клеб де Фут Монреаль»), Марк-Энтони Кайе («Торонто»), Хонатан Осорио («Торонто»), Дэвид Вутерспун («Сент-Джонстон»), Атиба Хатчинсон («Бешикташ»), Стефен Эустакиу («Порту»).

Нападающие: Лиам Миллар («Базель»), Лукас Кавальини («Ванкувер Уайткэпс»), Айки Угбо («Труа»), Тажон Бушанан («Брюгге»), Кайл Ларин («Брюгге»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Дэвид Хойлетт («Рединг»).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Франция преодолела проклятье чемпионов
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Япония – Коста-Рика
Португалия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Хорватии по футболу сборная Канады по футболу ЧМ-2022 по футболу Хорватия - Канада смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция – Дания – 2:1. Дубль Мбаппе гарантировал команде плей-офф
Футбол | 26 ноября 2022, 20:45 0
Франция – Дания – 2:1. Дубль Мбаппе гарантировал команде плей-офф
Франция – Дания – 2:1. Дубль Мбаппе гарантировал команде плей-офф

Фрагменты топ-матча ЧМ-2022 в группе D

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 26 ноября 2022, 10:30 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Динамо – Металлист 1925 – 0:0. Киевляне упустили свои шансы. Обзор матча
Футбол | 26.11.2022, 16:49
Динамо – Металлист 1925 – 0:0. Киевляне упустили свои шансы. Обзор матча
Динамо – Металлист 1925 – 0:0. Киевляне упустили свои шансы. Обзор матча
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Футбол | 25.11.2022, 21:40
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
Война | 26.11.2022, 03:59
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВЕРНЯЕВ: «Он перелетает перекладину, и в это время выключается свет»
ВЕРНЯЕВ: «Он перелетает перекладину, и в это время выключается свет»
25.11.2022, 06:29
Другие виды
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
25.11.2022, 12:34
Теннис
Определены финалисты командного чемпионата мира по шахматам
Определены финалисты командного чемпионата мира по шахматам
25.11.2022, 04:45
Другие виды
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
25.11.2022, 02:00
Футбол
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
24.11.2022, 16:50 4
Бокс
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
Португалия – Гана – 3:2. Видео голов и обзор матча
24.11.2022, 19:55 2
Футбол
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
26.11.2022, 10:10 3
Футбол
Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
24.11.2022, 23:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности