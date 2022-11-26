В воскресенье, 27 ноября, в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Хорватии и Канады. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

В Украине поединок будут транслировать Суспільне и видеосервис MEGOGO.

Кто может сыграть за Хорватию

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Ренн»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»),

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит).

Кто может сыграть за Канаду

Вратари: Джеймс Пантемис («Клеб де Фут Монреаль»), Милан Борян («Црвена Звезда»), Дейн Сен Клер («Миннесота Юнайтед»).

Защитники: Сэм Адекугбе («Хатайспор»), Джоэль Уотерман («Клеб де Фут Монреаль»), Алистер Джонстон («Клеб де Фут Монреаль»), Камаль Миллер («Клеб де Фут Монреаль»), Ричи Ларьи («Торонто»), Стивен Витория («Шавиш»), Дерек Корнелиус («Панетоликос»).

Полузащитники: Лайам Фрейзер («Дейнзе»), Исмаэль Коне («Клеб де Фут Монреаль»), Самуэль Пьетт («Клеб де Фут Монреаль»), Марк-Энтони Кайе («Торонто»), Хонатан Осорио («Торонто»), Дэвид Вутерспун («Сент-Джонстон»), Атиба Хатчинсон («Бешикташ»), Стефен Эустакиу («Порту»).

Нападающие: Лиам Миллар («Базель»), Лукас Кавальини («Ванкувер Уайткэпс»), Айки Угбо («Труа»), Тажон Бушанан («Брюгге»), Кайл Ларин («Брюгге»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Дэвид Хойлетт («Рединг»).