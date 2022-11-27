Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватия – Канада – 4:1. Дубль Крамарича. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
Хорватия
27.11.2022, FT 4 : 1
Канада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
27 ноября 2022, 21:10 | Обновлено 27 ноября 2022, 21:20
4660
0

Хорватия – Канада – 4:1. Дубль Крамарича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЧМ-2022 по футбол

27 ноября 2022, 21:10 | Обновлено 27 ноября 2022, 21:20
4660
0
Хорватия – Канада – 4:1. Дубль Крамарича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Хорватии и Канады в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом квартире помимо Хорватии и Канады также играют Марокко и Бельгия. К слову, их матч уже завершился сенсационной победой марокканцев со счетом 2:0.

Sport.ua проводит видеотрансляцию поединка Хорватии и Канады.

Матч начался с забитого гола. Уже на 2-й минуте встречи защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис забил в ворота хорватов. После навеса Бьюкенена Дэвис нанес удар головой из района 11-метровой точки и направил мяч по центру.

Спустя 34 минуты форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич сравнял счет в игре. После отличной передачи Перишича Крамарич расстрелял ворота канадцев с близкой дистанции.

На 44-й минуте форвард «Хайдука» Марко Ливайя сделал счет 2:1. Юранович и Ливайя провели отличную комбинацию, что позволило Марко выйти на ударную позицию и отправить мяч в левый угол.

На 70-й минуте встречи Крамарич оформил дубль и решил все вопросы о победители матча. Перишич сделал идеальный пас, Крамарич хорошо обработал мяч и ударом понизу забил в угол ворот.

Но и на этом Хорватия не остановилась – на 90+4 минуте в ворота Канады влетел еще один мяч от защитника французского «Ренна» Ловро Майера.

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Дэвис, 2 мин.

ГОЛ! 1:1 Крамарич, 36 мин.

ГОЛ! 2:1 Ливайя, 44 мин.

ГОЛ! 3:1 Крамарич, 70 мин.

ГОЛ! 4:1 Майер, 90+4 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ловро Майер (Хорватия).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ливайя (Хорватия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Дэвис (Канада).
По теме:
Назван лучший игрок матча между Хорватией и Канадой
Испания – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Камбек по-французски. Как Хорватия огорчила Канаду на ЧМ
сборная Хорватии по футболу сборная Канады по футболу Хорватия - Канада ЧМ-2022 по футболу видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Канада забила первый гол на мундиалях, но Хорватия отправила ее домой
Футбол | 27 ноября 2022, 19:57 1
Канада забила первый гол на мундиалях, но Хорватия отправила ее домой
Канада забила первый гол на мундиалях, но Хорватия отправила ее домой

«Клетчатые» одержали победу благодаря дублю Крамарича

Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
Футбол | 27 ноября 2022, 09:33 17
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика
Не Шахтер. Известен клубный приоритет Мудрика

Украинец верит в свой трансфер предстоящей зимой

Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.11.2022, 23:05
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Мексика – 2:0. Гол и ассист Месси. Видео голов и обзор матча
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Футбол | 26.11.2022, 22:19
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Невероятный успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
Теннис | 27.11.2022, 15:27
Невероятный успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
Невероятный успех. Украинский теннисист выиграл два трофея за одну неделю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
27.11.2022, 12:00
Биатлон
Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
26.11.2022, 15:58 85
Футбол
Что делать Лейкерс для спасения сезона
Что делать Лейкерс для спасения сезона
26.11.2022, 12:31 2
Баскетбол
ЛЧ по футзалу. Кошмар Барсы, огорчение Урагана. Кто пробился в полуфинал?
ЛЧ по футзалу. Кошмар Барсы, огорчение Урагана. Кто пробился в полуфинал?
27.11.2022, 00:35
Футзал
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
Из АПЛ в УПЛ. Английский клуб хочет отправить украинца на родину
27.11.2022, 11:34 2
Футбол
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
Джошуа рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри
27.11.2022, 15:30
Бокс
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
27.11.2022, 05:30 8
Футбол
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
27.11.2022, 13:58 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности