ВИДЕО. Ямаль – о Золотом мяче, выходе в финал ЛН и встрече с Роналду
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5 июня прошел матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.
Коллективы сыграли на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу испанцев.
Фурия Роха в воскресенье, 8 июня, сыграет в Мюнхене против команды Португалии в финальном поединке. Французы в тот же день встретятся с Германией в матче за третье место.
Вашему вниманию послематчевые комментарии Ламина Ямаля.
ВИДЕО. Ямаль о Золотом мяче, выходе в финал Лиги Наций и встрече с Роналду
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