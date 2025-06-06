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Лига наций
06 июня 2025, 11:44 | Обновлено 06 июня 2025, 12:09
771
1

ВИДЕО. Ямаль – о Золотом мяче, выходе в финал ЛН и встрече с Роналду

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06 июня 2025, 11:44 | Обновлено 06 июня 2025, 12:09
771
1
ВИДЕО. Ямаль – о Золотом мяче, выходе в финал ЛН и встрече с Роналду
Коллаж Sport.ua

5 июня прошел матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу испанцев.

Фурия Роха в воскресенье, 8 июня, сыграет в Мюнхене против команды Португалии в финальном поединке. Французы в тот же день встретятся с Германией в матче за третье место.

Вашему вниманию послематчевые комментарии Ламина Ямаля.

ВИДЕО. Ямаль о Золотом мяче, выходе в финал Лиги Наций и встрече с Роналду

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 1
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AndiM
Бл ,ну мавпа мавпою. Огидніше за нього виглядав мабуть тільки тевас. Ще той був орангутан.
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