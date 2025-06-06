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Молодежные турниры
06 июня 2025, 19:53 | Обновлено 06 июня 2025, 19:57
180
0

ВИДЕО. Сборная Украины U-21 выехала на игру против Испании U-21

6 июня в 21:30 состоится товарищеский матч между молодежными сборными

06 июня 2025, 19:53 | Обновлено 06 июня 2025, 19:57
180
0
ВИДЕО. Сборная Украины U-21 выехала на игру против Испании U-21
УАФ

6 июня в 21:30 состоится товарищеский матч между молодежными сборными Испании и Украины.

Игра Испания U-21 – Украина U-21 пройдет в испанском городе Алькоркон на стадионе Санто Доминго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот спарринг рассматривается тренерским штабом Унаи Мельгосы как генеральная репетиция перед стартом Евро-2025 U-21.

Молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

ВИДЕО. Сборная Украины U-21 выехала на игру против Испании U-21

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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