Пять тренеров, которые лучше остальных сделали свою работу в УПЛ-2024/25

Сезон-2024/25 в украинской Премьер-лиге завершен. Чемпионом стало «Динамо», серебряным призером сенсационно оказалась «Александрия», а из элитарного дивизиона в Первую лигу не менее неожиданно вылетели такие два культовые для отечественного футбола клуба как «Черноморец» и «Ворскла».

Логично, что сейчас наступает время для «горячих итогов», и сегодня мы предлагаем вам поговорить о наставниках команд УПЛ, которые в сезоне-2024/25 сделали свою работу лучше остальных коллег…

Руслан Костышин («Колос»)

facebook.com/fckoloskovalivka. Руслан Костышин

«Колос» из Ковалевки, который имеет весьма качественный состав, а также является одним из немногих клубов нынешней УПЛ, имеющих возможность покупать новых футболистов на рынке за реальные деньги, откровенно плохо выступал под руководством молодого Александра Поздеева, не оправдывая ожиданий ни клубного руководства, ни собственных болельщиков.

В какой-то момент ситуация начала выглядеть так, что «Колос» и вовсе будет бороться за сохранение прописки в элите, чего нервы руководства клуба уже не вынесли. Поздеев был уволен, а исполняющим обязанности коуча до конца сезона позвали поработать хорошего знакомого ковалевского клуба Руслана Костышина. И тот довольно быстро вывел «Колос» из кризиса, позволив команде, в конечном итоге, довольно комфортно финишировать в середине турнирной таблицы.

Более того, под руководством Костышина «Колос» в самой концовке чемпионата выдал 7-матчевую беспроигрышную серию (4 победы при 3 ничьих), которая вместила в себя, в том числе, победу над «Шахтером» (4:2) и ничьи против «Полесья» (1:1) и «Динамо» (1:1).

Очевидно, Костышин мог бы с текущим подбором футболистов в «Колосе» добиться в сезоне-2024/25 и большего, если б работал с командой с самого начала, а не с середины марта. Что ж, остается дождаться того, останется ли Костышин в ковалевской команде и в дальнейшем. Пока ситуация выглядит таким образом, что сотрудничество наставника и «Колоса» продлится, так как устраивает обе стороны.

Олег Шандрук («Верес»)

facebook.com/veres.club. Олег Шандрук

42-летний наставник «Вереса» Олег Шандрук, для которого сезон-2024/25 стал первым полноценным в статусе коуча команды УПЛ, также отлично справился со своей работой, хотя и смазал концовку чемпионата. «Волки» из Ровно не могут похвастаться силой состава первой команды, существенными экономическими возможностями или выдающейся инфраструктурой, из-за чего, говоря откровенно, из года в год решают только одну ключевую задачу – остаться в элитарном дивизионе.

И с Шандруком во главе в сезоне-2024/25 «Верес» едва ли не впервые за несколько предыдущих сезонов сумел досрочно, как минимум за три-четыре тура до финиша, гарантировать себе прописку в УПЛ и на следующий сезон. Тот факт, что «волки» на дистанции смотрелись уверенно – огромная заслуга тренерского штаба во главе с Шандруком. Другой вопрос, что после того, как ключевую задачу «Верес» выполнил, команда несколько «поплыла», проиграв четыре поединка кряду, да и в финальном туре против ЛНЗ сумела вырвать ничью (1:1) лишь в компенсированное время. А это уже очевидная тренерская недоработка при работе с психологией игроков…

С другой стороны, Шандрук выжал из этого «Вереса» абсолютный максимум, если не больше. Даже если опираться на оценочные данные портала Transfermarkt, команда из Ровно – третья с конца в УПЛ-2024/25 по совокупной стоимости состава. Ниже «Вереса» оказались только «Ингулец» и «Левый Берег», которые, напомним, спикировали в Первую лигу…

Сергей Шищенко («Оболонь»)



facebook.com/obolonfc. Сергей Шищенко

Сергей Шищенко, как и его коллега по «Колосу» Руслан Костышин, пришел в «Оболонь» уже по ходу сезона. Что правда, значительно раньше – еще в начале сентября минувшего года. Однако на момент, когда Шищенко возглавил «пивоваров» эта команда находилась абсолютно в незавидном положении. С Валерием Иващенко, которого многие специалисты хвалили за сезон-2023/24, «Оболонь» завалила старт нового чемпионата, оказавшись на момент отставки наставника на последнем месте в турнирной таблице и без единой победы в первых пяти турах (1 ничья при 4 поражениях).

Задача перед Шищенко стояла лишь одна – сохранить место в элите для киевлян. При этом, говоря откровенно, даже в руководстве, наверное, мало кто надеялся, что по итогам регулярного сезона «Оболони» удастся финишировать выше зоны переходных матчей. Последняя выглядела на момент прихода в команду Шищенко едва ли не манной небесной…

Поначалу у Сергея также складывалось отнюдь не все, но в весенней части сезона «Оболонь» под его руководством преобразилась, за что 49-летний специалист удостоился заслуженной похвалы. В финальных восьми турах сезона «пивовары» проиграли только дважды, добыв четыре победы (были обыграны все оппоненты в борьбе за выживание) при двух ничьих. 32 набранных очков «Оболони» полностью хватило для того, чтобы остаться в УПЛ, причем без необходимости проводить нервные и утомительные переходные поединки с представителями Первой лиги.

Другое дело, что в «Оболони», очевидно, не способны предложить Шищенко возможность двигаться и развиваться дальше в следующем сезоне. Клуб в силу своих ресурсов даже не пытается тягаться с условными ЛНЗ или «Колосом», а для Шищенко вести из сезона в сезон исключительно борьбу за выживание, очевидно, неинтересно. Поэтому по обоюдному решению сторон наставник оставил киевский клуб и в ближайшее время очевидно перейдет туда, где в перспективе у него будет больше возможностей…

Александр Шовковский («Динамо»)

facebook.com/fcdynamoua. Александр Шовковский

В сезоне-2024/25 «Динамо» провалилось на еврокубковой арене, однако в целом тренерский штаб и руководство клуба рассчитали ситуацию именно так, чтобы у футболистов было больше сил и мотивации для победы во внутренних турнирах. И пускай взять Кубок Украины у «бело-синих» не удалось (команда Шовковского в финале лишь в серии пенальти проиграла «Шахтеру»), зато в чемпионате они были чрезвычайно успешными и более чем заслуженно взяли «золото».

Футбол «Динамо» с Шовковским во главе нельзя назвать зрелищным или красивым. Зато он оказался более чем эффективным, ведь в 30 поединках национального чемпионата сезона-2024/25 киевляне не проиграли ни разу (20 побед при 10 ничьих)! Помимо этого «Динамо» оказалось лучшей командой сезона в УПЛ по индексу передач (14,8), обойдя даже стабильного лидера «номинации» в прежних сезонах, коим был «Шахтер». В то время, когда «горняки» контролировали мяч, убаюкивая не сколько соперника, сколько самих себя, подопечные Шовковского старались действовать максимально остро – на атаку. Именно «бело-синие» суммарно набрали больше всего касаний в штрафной соперников (812) в чемпионате, вновь-таки обойдя «Шахтер» (750).

Для Шовковского нынешняя победа в УПЛ оказалась первым трофеем, добытым в качестве главного тренера. И пускай многие специалисты и эксперты скептически относятся к наставникам, которые в бытность игроками выступали на позиции голкиперов, 50-летний Александр доказал, что может строить конкурентную команду на уровне УПЛ и без существенных финансовых вливаний. Этим Шовковский точно выгодно выделялся в сезоне-2024/25 на фоне своего теперь уже экс-оппонента из «Шахтера» Марино Пушича…

Руслан Ротань («Александрия»)

facebook.com/fcolexandriya. Руслан Ротань

Минувший сезон оказался моментом триумфа для 43-летнего Руслана Ротаня и его ассистентов в «Александрии». После того, как этот специалист возглавил «желто-черных» в декабре 2022-го, его неоднократно критиковали в СМИ и болельщицкой среде за неспособность продемонстрировать результат, ограниченный в тактическом аспекте футбол и т.п. Однако в сезоне-2024/25 «Александрия» с Ротанем во главе сумела преобразиться и выдала историческое достижение, финишировав на втором месте и практически до последнего боровшись с «Динамо» за «золото» чемпионата.

Интересно и другое: «Александрия» по результатам сезона не оказалась лидером ни в одном из блоков продвинутой статистики на Wyscout, однако это не помешало команде Ротаня обойти «Шахтер» на пять очков в турнирной таблице. Более того, в отличие от «горняков», у которых с Марино Пушичем в сезоне-2024/25 практически никто не продемонстрировал существенного прогресса в карьере, в «Александрии» нашлось немало игроков, которые удивили специалистов и болельщиков с приятной стороны.

Ротань помог добиться прогресса многим своим подопечным: вратарю Георгию Ермакову, центрбекам Мигелу Кампушу и Артему Шабанову, фулбекам Александру Мартынюку и Никите Кравченко, опорнику Ивану Калюжному, вингерам Хуану Альвине Беззере и Теди Царе, да и центрфорвард-ветеран Александр Филиппов на острие атак «Александрии» выглядел не хуже, чем, к примеру, дорогостоящий зимний новичок «Полесья» Факундо Батиста.

К слову, о «Полесье». Именно в житомирский клуб после завершения сезона-2024/25 и перебрался работать далее Руслан Ротань. Как признался президент «волков» Геннадий Буткевич, о приглашении коуча «Александрии» в Житомире раздумывали еще год назад, но тогда не решились рискнуть, так как посчитали, что отъезд Ротаня на Олимпийские игры со сборной Украины U-23 может негативно сказаться на межсезонной подготовке, когда закладывается базис для первой части чемпионата. Тогда в «Полесье» сделали ставку на Ашура, и прогадали. Впрочем, сейчас «волки» из Житомира «исправились», однако нельзя забывать, что в «Александрии» Ротаню потребовалось два с лишним года, чтобы выйти на свой максимум. Будут ли к молодому наставнику, его методам работы и результатам теперь так же терпеливо относится и в Житомире?..