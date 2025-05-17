Шищенко вытащил Оболонь из бездны. Далее клубу нужно масштабироваться

В минувшем сезоне новичок украинской Премьер-лиги «Оболонь» как минимум фрагментарно производила весьма положительное впечатление. Команда под руководством молодого и, давайте будем говорить откровенно, на тот момент еще малоизвестного широкой футбольной общественности Валерия Иващенко отличалась достаточно самобытным стилем и невероятным настроем, что позволило ей, среди прочих, обыграть «Днепр-1» (2:1) и «Полесье» (1:0). Да и с грандами «пивовары» сумели сыграть пристойно, хотя и проиграли «Динамо» (2:4, 0:2) и «Шахтеру» (0:1, 0:3) все четыре поединка.

В какой-то момент коуч «Оболони» даже удостоился публичной похвалы от спортивного директора «Шахтера» Дарио Срны, особо выделившего работу этого молодого наставника. Но вот развития работа Иващенко по мотивам первого сезона с «пивоварами» в УПЛ так и не получила. Наоборот, все сложилось крайне грустно: в первых пяти турах нынешнего розыгрыша чемпионата «Оболонь» потерпела четыре поражения при всего-то одной ничьей (против «Колоса» – 2:2). В результате киевляне прочно обосновались на последнем месте, а усугублял ситуацию тот факт, что в играх, которые «пивовары» проиграли, они не сподобились забить ни одного мяча в ворота соперников…

Неудивительно, что уже в начале сентября руководство «Оболони» решило попрощаться с Иващенко, а вскоре на место коуча был приглашен Сергей Шищенко. Этот специалист занимается тренерской работой с 2010 года, однако на высшем уровне в украинском футболе его опыт сводился лишь к небольшому периоду в «Полесье», когда в 10 поединках УПЛ житомирские «волки» с Шищенко во главе добыли 5 побед при 2 ничьих и 3 поражениях.

Когда Шищенко принимал «Оболонь», положение этой команды выглядело, откровенно говоря, незавидным. Да и ярко стартовать новому наставнику не удалось. После неожиданной ничьей в дебюте против «Александрии» (0:0) последовало тотальное фиаско с «Шахтером» (0:4), однако затем блеснул лучик надежды – победа над «Ингульцом» (2:1). «Оболонь» ушла с последнего места и жизнь вроде бы как начинала налаживаться, но потом последовала серия из трех поражений кряду (0:1 – от «Черноморца», 1:5 – от «Динамо», 0:1 – от «Карпат»), которая в целом подвесила огромный знак вопроса не только над будущим Шищенко в «Оболони», но и над перспективами сохранения прописки «пивоварами» в УПЛ по итогам текущего сезона.

На зимнюю паузу «Оболонь», как казалось тогда, каким-то чудом не ушла в зоне прямого вылета. В последнем туре минувшего календарного года «пивовары» уверенно одолели «Рух» (3:1) и, воспользовавшись очередной осечкой «Черноморца», сумели выбраться на 14-е место, дающее право сыграть в переходных матчах за сохранение прописки в элите с одним из представителей Первой лиги. Но тогда, в конце декабря, каких-то оптимистических ожиданий от игры и, тем более, результатов «Оболони» все равно не было…

ФК Оболонь

Однако в 2025-м для «пивоваров» изменилось очень многое. Шищенко провел с командой первые полноценные сборы, после которых в весенней части сезона «Оболонь» преобразилась и выдала отличный отрезок, позволивший ей за два тура до финиша находиться в четырех очках от зоны переходных матчей и иметь определенный комфортный задел в ожесточенной баталии за сохранение прописки в элите с «Левым Берегом», «Ингульцом», «Ворсклой» и ЛНЗ (о «Черноморце» не говорим, так как одесситы уже точно не смогут даже догнать по очкам команду Шищенко, не говоря уже о том, чтобы выбраться хотя бы за пределы зоны переходных матчей).

Весной «Оболонь» в 11 матчах набрала 15 очков (4 победы при 3 ничьих), проиграв четырежды – «Шахтеру» (0:2), «Динамо» (0:3) и «Александрии» (0:4), а также «Заре» (1:2). При этом, матч с луганчанами «пивовары» провели на весьма неплохом уровне и, говоря объективно, не заслуживали в нем поражения. Даже статистически «Оболонь» в том поединке была не хуже соперника, превзойдя того, например, по такому важному компоненту, как удары в створ ворот – 5:4.

Несмотря на «сухие» поражения от претендентов на высшие награды чемпионата, в остальных поединках «Оболонь» Шищенко выглядела весьма конкурентоспособной. Эта команда не только неожиданно отобрала очки у «Полесья» (0:0) и «Карпат» (2:2), но и – что очень важно, – научилась добывать максимум баллов в противостояниях с прямыми конкурентами. В частности, в лобовых дуэлях были обыграны «Ворскла» (1:0), «Ингулец» (1:0) и «Черноморец» (1:0).

Что важно: по весне «Оболонь» Шищенко показала достаточную тактическую гибкость, избегая строгой привязки к какой-либо схеме игры. В зависимости от соперника «пивовары» могли выходить на матч то в два, то в три центрбека, варьируя схемы от 4-1-4-1 (4-2-3-1, 4-5-1) до 5-3-2 и даже 3-5-2. Крайне значимую роль в последних положительных результатах «пивоваров» сыграл зимний новичок команды Олег Ильин, арендованный до конца чемпионата у «Колоса». Внезапно оказавшись ненужным в Ковалевке, этот футболист обрел второе дыхание у Шищенко, и прямо сейчас является одним из лучших игроков «Оболони», сыграв за нее 10 матчей и отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

В последнем на текущий момент поединке в рамках УПЛ «Оболонь» сыграла вничью с ЛНЗ (0:0). В этой игре «пивовары» сознательно сделали ставку на контратакующие действия, и в целом эта тактика в очередной раз могла принести им успех. «Оболонь» чаще соперника пробивала в створ (3:1) и набрала куда больший показатель ожидаемых голов (1,07xG против 0,14xG у черкасчан), но вырвать три очка так и не смогла.

Победа над ЛНЗ даже математически почти гарантировала бы «Оболони» сохранение прописки в УПЛ и на следующий сезон, без необходимости играть плей-офф с представителем Первой лиги, но ее не случилось. И неудивительно, что именно после этого поединка, в котором «пивоварам», давайте будем откровенны, для лучшего результата банально не хватило качественных кадров, Шищенко выступил с заявлением, которое многие восприняли как своего рода предупреждение о возможности летнего ухода из клуба.

«Я хочу расти как тренер, добывать какие-то победы, но я для УПЛ молодой тренер в плане работы. Не по возрасту, а по опыту. Быть в «Полесье» и решить перейти в «Оболонь», когда у меня была работа, да и пойти на такой шаг, когда скромная команда с одним баллом и все их уже наверняка похоронили... Я верю в свои возможности, возможности тренерского штаба, возможности имеющихся футболистов, что мы можем исправить ситуацию. На 100% ребята выкладываются и тренерский штаб для того, чтобы достичь цели и остаться в УПЛ», – сказал 49-летний тренер.

Сложно утверждать, вкладывал ли в свои слова Шищенко именно намек на желание двигаться дальше и развиваться в ином клубе, либо же Сергей просто пояснил, что переходил в «Оболонь» именно с целью прокачивать свою тренерскую карьеру, не побоявшись сложностей.

Однако сейчас, учитывая опыт минувшего сезона, руководству «Оболони» стоит крепко задуматься над будущими действиями и планированием как минимум краткосрочных горизонтов. То, что сейчас делает Шищенко, собирая по весне комплименты от экспертов и аналитиков, год назад было характерно и для деятельности в клубе Иващенко. Но чем завершилось все тогда? Правильно – отставкой наставника и зависанием над бездной, от которой «Оболонь» отвести сумел лишь Шищенко.

Говоря прямо, «Оболони» нужно уже в самое ближайшее время стараться максимально масштабировать свой проект, чтобы с ним действительно можно было решать чуть более высокие задачи, чем непосредственная борьба за выживание. Причем, говоря терминологией, применяемой в электронных системах и программных комплексах, «пивоварам» нужно вертикальное масштабирование, означающее возможность заменять в существующей системе (футбольной команде) компоненты (игроков) более мощными и быстрыми по мере роста требований.

ФК Оболонь

Иначе «Оболонь» обречена на то, чтобы биться-бороться и обитать исключительно в районе зоны вылета или зоны переходных матчей, а Шищенко, вполне возможно, уже в следующем сезоне ждет схожая участь с тем, что в сентябре минувшего года произошло с Валерием Иващенко.

«Оболонь» в нынешней УПЛ подкупает своей исключительной ставкой на украинских игроков. Это одна из «фишек» этой команды, но вполне возможно, эта же особенность и делает «пивоваров» менее конкурентоспособными. В нынешней команде Шищенко есть весьма качественные по меркам текущей УПЛ футболисты, но в основном они хорошо справляются с выполнением оборонительной функции, в то время как атака требует очень и очень существенного усиления. Да и после завершения аренды того же Ильина тренерскому штабу «Оболони», вероятно, вновь придется прибегать к поискам каких-то иных решений, зависящих от кадровой ситуации на тот момент.

Примечательно, что в концовке минувшего сезона президент «Оболони» Александр Слободян заявлял, что его клуб готов как продавать, так и покупать футболистов. Но летом-2024 «пивовары» реализовали фактически только первую часть этого тезиса, а вот с приобретением новичков за реальные деньги у них не сложилось (все-таки переход Теслюка де-факто являлся частью сделки в «Рухом» по Краснопиру). Конечно, боссы «Оболони» не имеют таких же возможностей, как их коллеги из «Шахтера», «Динамо», «Полесья», «Карпат» или даже перволигового «Металлиста 1925», но в УПЛ есть примеры, когда приемлемых результатов можно добиваться и без огромных капиталовложений. Об одном из них мы в середине марта уже рассуждали…