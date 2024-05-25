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  4. Президент Оболони: «Готовы продавать игроков. Посмотрим, где мы окажемся»
Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 13:12 |
535
0

Президент Оболони: «Готовы продавать игроков. Посмотрим, где мы окажемся»

Слободян рассказал о трансферной ситуации клуба

25 мая 2024, 13:12 |
535
0
Президент Оболони: «Готовы продавать игроков. Посмотрим, где мы окажемся»
ФК Оболонь

Президент Оболони Александр Слободян не исключает, что летом киевский клуб будет продавать лидеров. Особенно в том случае, если команда вылетит в Первую лигу.

– Оболонь этим летом может неплохо заработать на трансферах своих лидеров. У вас есть видение в этом вопросе?

– Мы готовы как продавать игроков, так и покупать. Многое будет зависеть от того, где по итогам сезона окажется Оболонь.

– Оболонь летом могут покинуть шесть футболистов, у которых заканчиваются контракты: Рыбка, Кичак, Черненко, Тарануха, Нагиев, Приймак. Решение по ним уже принято?

– Окончательное решение будет приниматься мной. Будем обсуждать с тренерами, спортивным директором, гендиректором. Увидим, как игроки себя проявят в конце чемпионата.

Сегодня команда сыграет против Александрии в последнем туре УПЛ.

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Оболонь Киев Александр Слободян трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
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