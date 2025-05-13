Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я хочу расти». Еще один клуб УПЛ рискует остаться без тренера
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 08:44 |
536
1

«Я хочу расти». Еще один клуб УПЛ рискует остаться без тренера

Сергей Шищенко заговорил о возможном уходе из «Оболони»

13 мая 2025, 08:44 |
536
1
«Я хочу расти». Еще один клуб УПЛ рискует остаться без тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Шищенко

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко отреагировал на слухи относительно своего возможного ухода из расположения «пивоваров». Коуч заявил, что стремится развиваться, но сейчас сосредоточен только на работе в киевском клубе.

«Возможно, есть какой-то интерес. У меня мысли только по Оболони, только доиграть этот чемпионат и выполнить задание. У меня у меня действующий контракт.

Конечно, я хочу расти как тренер, получать какие-то победы, но я для УПЛ молодой тренер в плане работы. Не по возрасту, а по опыту. Быть в Полесье и решить перейти в Оболонь, когда у меня была работа, да и пойти на такой шаг, когда скромная команда с одним баллом и все их уже наверняка похоронили...

Я верю в свои возможности, возможности тренерского штаба, возможности футболистов, которые мы можем исправить ситуацию. На 100% ребята выкладываются и тренерский штаб для того, чтобы достичь цели и остаться в УПЛ», – сказал тренер.

В нынешнем сезоне Оболонь занимает 11 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 29 зачетных баллов после 28 сыгранных матчей.

По теме:
Заслуживает нового этапа. Шандрук – о возможном трансфере форварда Вереса
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Шахтер – Динамо. Финал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сергей Шищенко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб
Футбол | 13 мая 2025, 07:57 10
Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб
Шахтер установил ценник на Пушича, если он решит перейти в другой клуб

«Горняки» обязаны выплатить компенсацию

ФОТО. Дэвид Бекхэм конфликтует со старшим сыном. Названа причина
Футбол | 13 мая 2025, 02:02 1
ФОТО. Дэвид Бекхэм конфликтует со старшим сыном. Названа причина
ФОТО. Дэвид Бекхэм конфликтует со старшим сыном. Названа причина

Скандал в семье Бекхэмов

Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Футбол | 12.05.2025, 09:03
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Рома определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера
Футбол | 12.05.2025, 11:39
Рома определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера
Рома определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Футбол | 12.05.2025, 09:44
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
ну Шищенко прекрасно поработал и хорошо себя зарекомендовал, так что наверняка получит предложение.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
11.05.2025, 22:01 7
Футбол
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
13.05.2025, 07:27 9
Бокс
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
11.05.2025, 08:33 34
Футбол
Брат против брата. В матче ЧМ по хоккею был зафиксирован уникальный случай
Брат против брата. В матче ЧМ по хоккею был зафиксирован уникальный случай
11.05.2025, 08:58 2
Хоккей
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
11.05.2025, 22:21 29
Футбол
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
12.05.2025, 03:30 2
Бокс
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
12.05.2025, 04:05 2
Бокс
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем