«Я хочу расти». Еще один клуб УПЛ рискует остаться без тренера
Сергей Шищенко заговорил о возможном уходе из «Оболони»
Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко отреагировал на слухи относительно своего возможного ухода из расположения «пивоваров». Коуч заявил, что стремится развиваться, но сейчас сосредоточен только на работе в киевском клубе.
«Возможно, есть какой-то интерес. У меня мысли только по Оболони, только доиграть этот чемпионат и выполнить задание. У меня у меня действующий контракт.
Конечно, я хочу расти как тренер, получать какие-то победы, но я для УПЛ молодой тренер в плане работы. Не по возрасту, а по опыту. Быть в Полесье и решить перейти в Оболонь, когда у меня была работа, да и пойти на такой шаг, когда скромная команда с одним баллом и все их уже наверняка похоронили...
Я верю в свои возможности, возможности тренерского штаба, возможности футболистов, которые мы можем исправить ситуацию. На 100% ребята выкладываются и тренерский штаб для того, чтобы достичь цели и остаться в УПЛ», – сказал тренер.
В нынешнем сезоне Оболонь занимает 11 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 29 зачетных баллов после 28 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» обязаны выплатить компенсацию
Скандал в семье Бекхэмов