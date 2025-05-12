Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
В опасной зоне находятся: Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец
С 9 по 12 мая состоялись поединки 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
В пятницу были сыграны две матча, три игры прошли в субботу, две – в воскресение, и одна встреча была вынесена на понедельник.
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В последнем матче тура Ингулец вырвал победу у Левого Берега (2:1) и покинул зону вылета.
Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (68), Александрия (63), Шахтер (58), Карпаты (46), Полесье (44), Кривбасс (43).
Киевской команде достаточно набрать одно очко в последних двух матчах (против Черноморца и Колоса), чтобы стать чемпионом. Александрии, чтобы отфиксировать вторую позицию, нужно взять два очка в последних двух турах.
Надежды Шахтера связаны с финалом Кубка Украины – в случае победы над Динамо горняки получат право выступать в Лиге Европы, а не в Лиге конференций
В зоне переходных матчей: Ворскла (25), Ингулец (23), в зоне вылета: Левый Берег (23), Черноморец (21),
С кем сыграют Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец в последних турах
- Ворскла: ЛНЗ (18 мая, на выезде), Ингулец (24 мая, на выезде)
- Левый Берег: Рух (18 мая, дома), Оболонь (24 мая, на выезде)
- Ингулец: Шахтер (18 мая, дома), Ворскла (24 мая, дома)
- Черноморец: Динамо (18 мая, дома), Александрия (24 мая, дома)
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
28-й тур. 9–12 мая
- 09.05. 15:30. Заря Луганск – Шахтер Донецк – 0:0
- 09.05. 18:00. Полесье Житомир – Динамо Киев – 0:0
- 10.05. 13:00. Ворскла Полтава – Черноморец Одесса – 1:2
- 10.05. 15:30. Оболонь Киев – ЛНЗ Черкассы – 0:0
- 10.05. 18:00. Рух Львов – Верес Ровно – 2:0
- 11.05. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Колос Ковалевка – 0:1
- 11.05. 18:00. Карпаты Львов – Александрия – 2:1
- 12.05. 15:30. Ингулец Петрово – Левый Берег Киев – 2:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|28
|20
|8
|0
|59 - 17
|68
|2
|Александрия
|28
|19
|6
|3
|43 - 21
|63
|3
|Шахтер Донецк
|28
|17
|7
|4
|64 - 24
|58
|4
|Карпаты Львов
|28
|13
|7
|8
|40 - 31
|46
|5
|Полесье
|28
|11
|11
|6
|36 - 27
|44
|6
|Кривбасс
|28
|12
|7
|9
|32 - 25
|43
|7
|Рух Львов
|28
|9
|10
|9
|29 - 25
|37
|8
|Заря
|28
|11
|4
|13
|31 - 37
|37
|9
|Верес
|28
|9
|8
|11
|31 - 40
|35
|10
|Колос Ковалевка
|28
|7
|11
|10
|24 - 23
|32
|11
|Оболонь
|28
|7
|8
|13
|18 - 42
|29
|12
|ЛНЗ Черкассы
|28
|7
|8
|13
|24 - 36
|29
|13
|Ворскла
|28
|6
|7
|15
|23 - 37
|25
|14
|Ингулец
|28
|5
|8
|15
|19 - 42
|23
|15
|Левый берег
|28
|6
|5
|17
|17 - 38
|23
|16
|Черноморец
|28
|6
|3
|19
|19 - 44
|21
📊 Инфографика
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