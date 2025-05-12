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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 21:05 | Обновлено 12 мая 2025, 21:22
2765
16

Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша

В опасной зоне находятся: Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец

12 мая 2025, 21:05 | Обновлено 12 мая 2025, 21:22
2765
16
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
УПЛ

С 9 по 12 мая состоялись поединки 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу были сыграны две матча, три игры прошли в субботу, две – в воскресение, и одна встреча была вынесена на понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В последнем матче тура Ингулец вырвал победу у Левого Берега (2:1) и покинул зону вылета.

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (68), Александрия (63), Шахтер (58), Карпаты (46), Полесье (44), Кривбасс (43).

Киевской команде достаточно набрать одно очко в последних двух матчах (против Черноморца и Колоса), чтобы стать чемпионом. Александрии, чтобы отфиксировать вторую позицию, нужно взять два очка в последних двух турах.

Надежды Шахтера связаны с финалом Кубка Украины – в случае победы над Динамо горняки получат право выступать в Лиге Европы, а не в Лиге конференций

В зоне переходных матчей: Ворскла (25), Ингулец (23), в зоне вылета: Левый Берег (23), Черноморец (21),

С кем сыграют Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец в последних турах

  • Ворскла: ЛНЗ (18 мая, на выезде), Ингулец (24 мая, на выезде)
  • Левый Берег: Рух (18 мая, дома), Оболонь (24 мая, на выезде)
  • Ингулец: Шахтер (18 мая, дома), Ворскла (24 мая, дома)
  • Черноморец: Динамо (18 мая, дома), Александрия (24 мая, дома)

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

28-й тур. 9–12 мая

  • 09.05. 15:30. Заря Луганск – Шахтер Донецк – 0:0
  • 09.05. 18:00. Полесье Житомир – Динамо Киев – 0:0
  • 10.05. 13:00. Ворскла Полтава – Черноморец Одесса – 1:2
  • 10.05. 15:30. Оболонь Киев – ЛНЗ Черкассы – 0:0
  • 10.05. 18:00. Рух Львов – Верес Ровно – 2:0
  • 11.05. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Колос Ковалевка – 0:1
  • 11.05. 18:00. Карпаты Львов – Александрия – 2:1
  • 12.05. 15:30. Ингулец Петрово – Левый Берег Киев – 2:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 28 20 8 0 59 - 17 68
2 Александрия 28 19 6 3 43 - 21 63
3 Шахтер Донецк 28 17 7 4 64 - 24 58
4 Карпаты Львов 28 13 7 8 40 - 31 46
5 Полесье 28 11 11 6 36 - 27 44
6 Кривбасс 28 12 7 9 32 - 25 43
7 Рух Львов 28 9 10 9 29 - 25 37
8 Заря 28 11 4 13 31 - 37 37
9 Верес 28 9 8 11 31 - 40 35
10 Колос Ковалевка 28 7 11 10 24 - 23 32
11 Оболонь 28 7 8 13 18 - 42 29
12 ЛНЗ Черкассы 28 7 8 13 24 - 36 29
13 Ворскла 28 6 7 15 23 - 37 25
14 Ингулец 28 5 8 15 19 - 42 23
15 Левый берег 28 6 5 17 17 - 38 23
16 Черноморец 28 6 3 19 19 - 44 21
Полная таблица

📊 Инфографика

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 16
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OKs100
Эта элита уровня первой украинской лиги в 2012 году. Чемпион УПЛ был бы на 4-5 месте в том чемпионате. 
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
mini.f
Как кому-то странным не покажется, но самые лучшие перспективы у .... Черноморца. Динамо запросто может сыграть с ними в ничью, а Александрия  может сдать игру, ведь она при любом раскладе остается на втором месте. Но это только в том случае, если у Черноморца появятся деньги, ведь очки даром ни Динамо, ни Александрия отдавать не будут. Но все равно интрига сохраняется и результаты могут быть непредсказуемые, большие деньги могут все поставить с ног на голову в украинском футболе .Думаю, что многие арбитры в такой ситуации смогут очень сильно поправить свое финансовое состояние.
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0
Капітошkа
Чомусь думаю,що Ворскла залишиться в еліті...
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0
didora
А в суботу були коменти, що Олександрія потягне на перше місце, а Інгулець випаде з УПЛ. А за два тури уже ситуація така, що перше, друге і третє уже майже визначено. А останнє місце мабуть за Чорноморцем. А Інгулець дивлячись на два останні матчі, що залишилося, мабуть буде  перегравати, щоб залишитися в еліті (УПЛ). Це притому, що після суботи пройшло всого два дні (і лише той самий тур).
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0
Andromed
Ворскла мусить спастися в останніх турах
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Олег Заворотный
Судя по составу Ворсклы там зпшку не платят просто, поэтому хз
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0
apepa
ЛБ точно вылетит. Мне Синица об этом сказал..
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-2
Lesovij7
Ингулец все равно не тянет уровень , Черноморец хочется чтобы остался. 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
apepa
Оболонь выскочила. Это просто удивительно..
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-3
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