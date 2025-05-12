Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша

С 9 по 12 мая состоялись поединки 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу были сыграны две матча, три игры прошли в субботу, две – в воскресение, и одна встреча была вынесена на понедельник.

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В последнем матче тура Ингулец вырвал победу у Левого Берега (2:1) и покинул зону вылета.

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (68), Александрия (63), Шахтер (58), Карпаты (46), Полесье (44), Кривбасс (43).

Киевской команде достаточно набрать одно очко в последних двух матчах (против Черноморца и Колоса), чтобы стать чемпионом. Александрии, чтобы отфиксировать вторую позицию, нужно взять два очка в последних двух турах.

Надежды Шахтера связаны с финалом Кубка Украины – в случае победы над Динамо горняки получат право выступать в Лиге Европы, а не в Лиге конференций

В зоне переходных матчей: Ворскла (25), Ингулец (23), в зоне вылета: Левый Берег (23), Черноморец (21),

С кем сыграют Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец в последних турах

Ворскла : ЛНЗ (18 мая, на выезде), Ингулец (24 мая, на выезде)

: ЛНЗ (18 мая, на выезде), Ингулец (24 мая, на выезде) Левый Берег : Рух (18 мая, дома), Оболонь (24 мая, на выезде)

: Рух (18 мая, дома), Оболонь (24 мая, на выезде) Ингулец : Шахтер (18 мая, дома), Ворскла (24 мая, дома)

: Шахтер (18 мая, дома), Ворскла (24 мая, дома) Черноморец: Динамо (18 мая, дома), Александрия (24 мая, дома)

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

28-й тур. 9–12 мая

09.05. 15:30. Заря Луганск – Шахтер Донецк – 0:0

09.05. 18:00. Полесье Житомир – Динамо Киев – 0:0

10.05. 13:00. Ворскла Полтава – Черноморец Одесса – 1:2

– 1:2 10.05. 15:30. Оболонь Киев – ЛНЗ Черкассы – 0:0

10.05. 18:00. Рух Львов – Верес Ровно – 2:0

– Верес Ровно – 2:0 11.05. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Колос Ковалевка – 0:1

– 0:1 11.05. 18:00. Карпаты Львов – Александрия – 2:1

– Александрия – 2:1 12.05. 15:30. Ингулец Петрово – Левый Берег Киев – 2:1

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 28 20 8 0 59 - 17 68 2 Александрия 28 19 6 3 43 - 21 63 3 Шахтер Донецк 28 17 7 4 64 - 24 58 4 Карпаты Львов 28 13 7 8 40 - 31 46 5 Полесье 28 11 11 6 36 - 27 44 6 Кривбасс 28 12 7 9 32 - 25 43 7 Рух Львов 28 9 10 9 29 - 25 37 8 Заря 28 11 4 13 31 - 37 37 9 Верес 28 9 8 11 31 - 40 35 10 Колос Ковалевка 28 7 11 10 24 - 23 32 11 Оболонь 28 7 8 13 18 - 42 29 12 ЛНЗ Черкассы 28 7 8 13 24 - 36 29 13 Ворскла 28 6 7 15 23 - 37 25 14 Ингулец 28 5 8 15 19 - 42 23 15 Левый берег 28 6 5 17 17 - 38 23 16 Черноморец 28 6 3 19 19 - 44 21 Полная таблица

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