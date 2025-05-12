Поворотный момент. Ингулец одолел Левый Берег в битве за выживание
Команда Кобина вышла из зоны вылета перед заключительными двумя турами УПЛ
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 28-й тур.
«Ингулец» – «Левый Берег» - 2:1
Голы: Лосенко, 44, Фарасеенко, 90+2 – Сиднней, 64
Предупреждения: Дедух, 49, Синица, 82
«Ингулец»: Паламарчук – Катрич (Могильный, 85), Малыш, Дубилей, Свистун (Дыхтярук, 52) – Лосенко (Лисняк, 79) – Фарасеенко, Пятов (Сад, 85), Волохатый, Пушкарев – Кисленко (Гаджук, 79).
«Левый Берег»: Механов – Сидней, Шаповал, Семенов, Соколов (Войцеховский, 60) – Банада, Диего, Дедух – Синица (Галас, 84), Сухоручко, Шастал.
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: КСК «Ника» (Александрия).
Удары (в створ): 9 (7) – 14 (6)
Угловые: 4 – 1
Оффсайды: 0 – 2.
ИНГУЛЕЦ - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 11°C
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👉Но интереснее, что он Одессит! Лучше б за команду родного города выступал и забивал, а не топил ее! 😡