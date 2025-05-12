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Премьер-лига
Ингулец
12.05.2025 15:30 – FT 2 : 1
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 17:25 |
749
6

Поворотный момент. Ингулец одолел Левый Берег в битве за выживание

Команда Кобина вышла из зоны вылета перед заключительными двумя турами УПЛ

12 мая 2025, 17:25 |
749
6
Поворотный момент. Ингулец одолел Левый Берег в битве за выживание
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Ингулец» – «Левый Берег» - 2:1

Голы: Лосенко, 44, Фарасеенко, 90+2 – Сиднней, 64

Предупреждения: Дедух, 49, Синица, 82

«Ингулец»: Паламарчук – Катрич (Могильный, 85), Малыш, Дубилей, Свистун (Дыхтярук, 52) – Лосенко (Лисняк, 79) – Фарасеенко, Пятов (Сад, 85), Волохатый, Пушкарев – Кисленко (Гаджук, 79).

«Левый Берег»: Механов – Сидней, Шаповал, Семенов, Соколов (Войцеховский, 60) – Банада, Диего, Дедух – Синица (Галас, 84), Сухоручко, Шастал.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 9 (7) – 14 (6)
Угловые: 4 – 1
Оффсайды: 0 – 2.

ИНГУЛЕЦ - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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AK.228
Берег - левый
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0
Pavel_i_C0
Хана Арэндоморцю)))
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Серж
Поворота уже не будет. Только в 1 лигу
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0
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
🇺🇦Подошёл к концу уж ТУР -
Моряки, печаль, - на дне❗🌊😭
Где Мурлыка, мур-мур-МУР😸❤️
Без тебя так грустно мне❗
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-1
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Мой тёзка и почти ровесник (на 3 месяца старше меня) отправил бедных моряков🖤💙 на самое дно🌊🌊🌊😢😭😭😭
👉Но интереснее, что он Одессит! Лучше б за команду родного города выступал и забивал, а не топил ее! 😡
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-1
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