Ингулец – Левый Берег – 2:1. Кобин делает невозможное. Видео голов и обзор
Команды закрывали 28-й тур Украинской Премьер-лиги
12 мая в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги сошлись «Ингулец» из Петрова и «Левый Берег» из Киева.
Для обеих команд это очень важная игра, поэтому и напряжение на футбольном поле наблюдалось.
В первой половине наблюдалось минимальное преимущество за гостями, а вот концовку выиграли игроки «Ингульца».
На 45-й минуте Иван Лосенко ударом с дальней дистанции забил гол-красавец.
Во втором тайме уже свое умение бить издали продемонстрировал Сидней, который сравнял счет в матче.
Казалось, что команды поделят зачетные баллы, но в компенсированное арбитром время игроки «Ингульца» организовали голевую атаку, которая сделала из Виталия Фарасеенко спасителя петровской команды.
В итоге Василий Кобин не только догнал своих оппонентов в борьбе за выживание, но и перегнал их. «Ингулец» находится на 14-й строчке, а «Левый Берег» – на 15-й.
УПЛ. 28-й тур. 12 мая
Ингулец Петрово – Левый Берег Киев – 1:1 (второй тайм)
Голы: Лосенко, 45, – Сидней, 64
Видео голов и обзор матча
События матча
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