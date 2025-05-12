Ингулец – Левый Берег – 2:1. Кобин делает невозможное. Видео голов и обзор

12 мая в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги сошлись «Ингулец» из Петрова и «Левый Берег» из Киева.

Для обеих команд это очень важная игра, поэтому и напряжение на футбольном поле наблюдалось.

В первой половине наблюдалось минимальное преимущество за гостями, а вот концовку выиграли игроки «Ингульца».

На 45-й минуте Иван Лосенко ударом с дальней дистанции забил гол-красавец.

Во втором тайме уже свое умение бить издали продемонстрировал Сидней, который сравнял счет в матче.

Казалось, что команды поделят зачетные баллы, но в компенсированное арбитром время игроки «Ингульца» организовали голевую атаку, которая сделала из Виталия Фарасеенко спасителя петровской команды.

В итоге Василий Кобин не только догнал своих оппонентов в борьбе за выживание, но и перегнал их. «Ингулец» находится на 14-й строчке, а «Левый Берег» – на 15-й.

УПЛ. 28-й тур. 12 мая

Ингулец Петрово – Левый Берег Киев – 1:1 (второй тайм)

Голы: Лосенко, 45, – Сидней, 64

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