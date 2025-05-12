В понедельник, 12-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и киевский «Левый Берег». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 15:30.

Чемпионские баталии, битва за «серебро», битва за еврокубки, да даже битва за выход из зоны переходных матчей. Все это – ерунда. Вот в последней игре тура будет настоящая интрига, ведь речь пойдет непосредственно о битве за выживание. Дверь подвала турнирной таблицы постепенно закрывается, и «Левый Берег», если обыграет «Ингулец», может ее практически захлопнуть. Для команды Василия Кобина – так точно. Да и сами «аисты» могут улучшить свои шансы в сравнении с «Ворсклой». А вот если команда Виталия Первака проиграет… то тут уже градус интриги будет в несколько раз выше. Главное блюдо в этот раз подадут на десерт.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Ингулец Левый Берег Тотал голов меньше 2.0 1.71 Сделать ставку

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