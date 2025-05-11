В понедельник, 12 мая, состоится заключительный поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Левый Берег». Команды борются за сохранение прописки в элите украинского футбола, а поэтому результат этого противостояния имеет для них огромное значение.

Ингулец

Субботняя победа «Черноморца» в Полтаве переместила петровскую команду на последнее место турнирной таблицы. Ближайший поединок для петровцев является по сути последним шансом на то, чтобы избежать прямого вылета из УПЛ. Более того, победа даст возможность «Ингульцу» потеснить из зоны переходных матчей «Левый Берег», ведь тогда подопечные Василия Кобина опередят конкурента благодаря преимуществу в личных встречах.

О важности поединка против «Левого Берега» тренерский штаб «Ингульца» уже понимал неделю назад. В матче против «Динамо» лидеры петровцев получили возможность отдохнуть и выходили на поле со скамейки запасных. Таким образом, можно сказать, «желто-красные» пожертвовали результатом встречи с лидером чемпионата, чтобы во всеоружии подойти к дуэли с одним из главных конкурентов.

Предстоящий поединок станет для «Ингульца» юбилейным, 100-м, в УПЛ. Также отметим, что петровцы с 8-го марта больше одного гола за матч не забивали.

Левый Берег

«Аистов» в последнее время изрядно лихорадит, ведь в предыдущих матчах подопечные Виталия Первака потерпели шесть поражений и только раз сыграли вничью. Матч против «Ингульца» может стать судьбоносным для «Левого Берега». Победа в этом противостоянии практически обезопасит киевлян от прямого вылета из УПЛ и даже даст шанс побороться за выход из зоны переходных матчей, а поражение еще более усугубит ситуацию.

Перед сверхважным противостоянием «аистам» в середине недели пришлось провести перенесенную игру с «Кривбассом», которую команда Первака проиграла со счетом 0:4. ««Кривбасс» нас переиграл, но мы еще и умудрились пропустить четыре мяча. Считаю, это слишком много. Но мы не опускаем головы, работаем и будем бороться до конца», - отметил после того поединка наставник киевской команды.

«Левый Берег» является наихудшей командой текущего чемпионата по показателю забитых голов, а в предыдущих семи играх подопечные Первака пропустили 15 голов. Из персоналий отметим голкипера «аистов» Механива, который единственный из состава киевлян провел на поле все матчи нынешнего турнира.

Статистика встреч

Команды провели между собой три очные дуэли, в которых обменялись победами, а еще одна встреча завершилась вничью. В УПЛ соперники провели одну игру, которая состоялась в первом круге текущего чемпионата. Завершилась она безголевой ничьей.

Прогноз на противостояние

Такие встречи принято называть «матчами за шесть очков». «Ингульцу» отступать некуда, у «аистов» ситуация чуть получше, но ненамного. К тому же, на киевлян давит затянувшаяся безвыигрышная серия. Поскольку результат очень важен для обеих команд, нам стоит ждать осторожную игру. И вполне логичной ставко будет «тотал голов меньше 2.0».

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Катрич, Жовтенко, Дихтярук, Свистун, Пятов, Лосенко, Волохатый, Могильный, Сад, Фарасеенко.

«Левый Берег»: Механив, Сидней, Самар, Якымив, Соколов, Банада, Синица, И. Когут, Диего Энрике, Шастал, Сухоручко.

Прогноз Sport.ua Ингулец Левый Берег Тотал голов меньше 2.0 1.71 Сделать ставку

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