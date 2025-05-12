В УПЛ перенесли два матча ближайшего уик-энда. Время начала игр 29-го тура
Поединки между ЛНЗ и Ворсклой, Левым Берегом и Рух будут проведены 19 мая
Украинская Премьер-лига внесла изменения в расписание 29-го тура. Была изменена даты и время начала некоторых матчей после анализа результатов поединков 28-го тура.
В УПЛ решили перенести две игры. Матчи ЛНЗ – Ворскла и Левый Берег – Рух пройдут не 17 мая в 13:00, а 18 мая в 15:30.
Даты проведения и время начала матчей последнего, 30-го тура УПЛ будут дополнительно определены Дирекцией УПЛ по итогам встреч 29-го тура.
УПЛ. 29-й тур
17 мая (суббота)
- 13:00. Колос Ковалевка – Карпаты Львов
- 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Оболонь Киев
- 13:00. Заря Луганск – Полесье Житомир
18 мая (воскресенье)
- 15:30. Александрия – Верес Ровно
- 15:30. Ингулец – Шахтер Донецк
- 15:30. Черноморец Одесса – Динамо Киев
- 15:30. ЛНЗ Черкассы – Ворскла Полтава
- 15:30. Левый Берег Киев – Рух Львов
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|28
|20
|8
|0
|59 - 17
|68
|2
|Александрия
|28
|19
|6
|3
|43 - 21
|63
|3
|Шахтер Донецк
|28
|17
|7
|4
|64 - 24
|58
|4
|Карпаты Львов
|28
|13
|7
|8
|40 - 31
|46
|5
|Полесье
|28
|11
|11
|6
|36 - 27
|44
|6
|Кривбасс
|28
|12
|7
|9
|32 - 25
|43
|7
|Рух Львов
|28
|9
|10
|9
|29 - 25
|37
|8
|Заря
|28
|11
|4
|13
|31 - 37
|37
|9
|Верес
|28
|9
|8
|11
|31 - 40
|35
|10
|Колос Ковалевка
|28
|7
|11
|10
|24 - 23
|32
|11
|Оболонь
|28
|7
|8
|13
|18 - 42
|29
|12
|ЛНЗ Черкассы
|28
|7
|8
|13
|24 - 36
|29
|13
|Ворскла
|28
|6
|7
|15
|23 - 37
|25
|14
|Ингулец
|28
|5
|8
|15
|19 - 42
|23
|15
|Левый берег
|28
|6
|5
|17
|17 - 38
|23
|16
|Черноморец
|28
|6
|3
|19
|19 - 44
|21
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