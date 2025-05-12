В УПЛ перенесли два матча ближайшего уик-энда. Время начала игр 29-го тура

Украинская Премьер-лига внесла изменения в расписание 29-го тура. Была изменена даты и время начала некоторых матчей после анализа результатов поединков 28-го тура.

В УПЛ решили перенести две игры. Матчи ЛНЗ – Ворскла и Левый Берег – Рух пройдут не 17 мая в 13:00, а 18 мая в 15:30.

Даты проведения и время начала матчей последнего, 30-го тура УПЛ будут дополнительно определены Дирекцией УПЛ по итогам встреч 29-го тура.

УПЛ. 29-й тур

17 мая (суббота)

13:00. Колос Ковалевка – Карпаты Львов

13:00. Кривбасс Кривой Рог – Оболонь Киев

13:00. Заря Луганск – Полесье Житомир

18 мая (воскресенье)

15:30. Александрия – Верес Ровно

15:30. Ингулец – Шахтер Донецк

15:30. Черноморец Одесса – Динамо Киев

15:30. ЛНЗ Черкассы – Ворскла Полтава

15:30. Левый Берег Киев – Рух Львов

Турнирная таблица УПЛ