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Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 20:09 | Обновлено 12 мая 2025, 20:12
1200
1

В УПЛ перенесли два матча ближайшего уик-энда. Время начала игр 29-го тура

Поединки между ЛНЗ и Ворсклой, Левым Берегом и Рух будут проведены 19 мая

12 мая 2025, 20:09 | Обновлено 12 мая 2025, 20:12
1200
1
В УПЛ перенесли два матча ближайшего уик-энда. Время начала игр 29-го тура
УПЛ

Украинская Премьер-лига внесла изменения в расписание 29-го тура. Была изменена даты и время начала некоторых матчей после анализа результатов поединков 28-го тура.

В УПЛ решили перенести две игры. Матчи ЛНЗ – Ворскла и Левый Берег – Рух пройдут не 17 мая в 13:00, а 18 мая в 15:30.

Даты проведения и время начала матчей последнего, 30-го тура УПЛ будут дополнительно определены Дирекцией УПЛ по итогам встреч 29-го тура.

УПЛ. 29-й тур

17 мая (суббота)

  • 13:00. Колос Ковалевка – Карпаты Львов
  • 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Оболонь Киев
  • 13:00. Заря Луганск – Полесье Житомир

18 мая (воскресенье)

  • 15:30. Александрия – Верес Ровно
  • 15:30. Ингулец – Шахтер Донецк
  • 15:30. Черноморец Одесса – Динамо Киев
  • 15:30. ЛНЗ Черкассы – Ворскла Полтава
  • 15:30. Левый Берег Киев – Рух Львов

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 28 20 8 0 59 - 17 68
2 Александрия 28 19 6 3 43 - 21 63
3 Шахтер Донецк 28 17 7 4 64 - 24 58
4 Карпаты Львов 28 13 7 8 40 - 31 46
5 Полесье 28 11 11 6 36 - 27 44
6 Кривбасс 28 12 7 9 32 - 25 43
7 Рух Львов 28 9 10 9 29 - 25 37
8 Заря 28 11 4 13 31 - 37 37
9 Верес 28 9 8 11 31 - 40 35
10 Колос Ковалевка 28 7 11 10 24 - 23 32
11 Оболонь 28 7 8 13 18 - 42 29
12 ЛНЗ Черкассы 28 7 8 13 24 - 36 29
13 Ворскла 28 6 7 15 23 - 37 25
14 Ингулец 28 5 8 15 19 - 42 23
15 Левый берег 28 6 5 17 17 - 38 23
16 Черноморец 28 6 3 19 19 - 44 21
Полная таблица

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 1
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romario1501
А зміст початку ігор в один час??? Матч в одному місті може вже закінчитись, а в іншому ще не початись. Чи вони планують, якщо в якомусь місті тривога зупиняти всі ігри???
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