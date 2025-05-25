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  4. Костышин заговорил о будущем в Колосе. Есть только одно условие
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 14:11 | Обновлено 25 мая 2025, 14:12
1570
0

Костышин заговорил о будущем в Колосе. Есть только одно условие

Специалист, вероятно, останется в киевском клубе

25 мая 2025, 14:11 | Обновлено 25 мая 2025, 14:12
1570
0
Костышин заговорил о будущем в Колосе. Есть только одно условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Костышин

Главный тренер ковалевского «Колоса» Руслан Костышин рассказал о своем будущем в расположении клуба с Киевщины после последнего матча нынешнего сезона УПЛ, где его команда сыграла вничью с «Динамо».

«У меня не было никакой договоренности с президентом. Я пришел и начал работать. Пока президент не скажет «до свидания», я никуда из «Колоса» не уйду. Я вернулся 10 марта, а конечной даты нет. У меня есть начало контракта, а конец будет решать президент», – заявил Костышин.

По итогам нынешнего сезона «Колос» занял 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо дебютировал в УПЛ в поединке против Колоса

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Колос Ковалевка Руслан Костышин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Колос Ковалевка
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