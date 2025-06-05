Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов

Президент футбольного клуба «Кудровка» Роман Солодаренко рассказал о задачах своего коллектива в долгосрочной перспективе:

– Верите, что ФК «Кудровка» поиграет в УПЛ более одного сезона?

– Уверен в этом, совершенно точно. Я – человек-максималист. Многие знают, как ФК «Кудровка» начинала формироваться в начале двухтысячных. Мы прошли большой и непростой путь, нам уже есть чем гордиться, а дальше будет еще больше поводов для гордости.

Уверен, «Кудровка» не будет командой, которая будет бороться исключительно за выживание в УПЛ.

– Вы говорили, что за семь лет хотите видеть «Кудровку» в Лиге чемпионов. Это было в 2023 году. Вы шутили или хайпировали?

– Да какая шутка!? Посмотрите на прогресс «Кудровки», мы через два года из фактически любительского коллектива уже пробились в УПЛ. До Лиги чемпионов еще пять лет. Немалый срок. Мы это сделаем, – уверен Солодаренко.

«Кудровка» заняла четвертое место в Чемпионской группе Первой лиги и получила право сразиться за выход в элитный дивизион. В переходных матчах подопечные Баранова сенсационно одолели полтавскую «Ворсклу» в серии пенальти (1:2, 1:0, пен 4:3).