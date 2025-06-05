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Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 17:05 |
1316
5

Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов

Роман Солодаренко рассказал об амбициях «Кудровки»

05 июня 2025, 17:05 |
1316
5
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
ФК Кудровка

Президент футбольного клуба «Кудровка» Роман Солодаренко рассказал о задачах своего коллектива в долгосрочной перспективе:

– Верите, что ФК «Кудровка» поиграет в УПЛ более одного сезона?

– Уверен в этом, совершенно точно. Я – человек-максималист. Многие знают, как ФК «Кудровка» начинала формироваться в начале двухтысячных. Мы прошли большой и непростой путь, нам уже есть чем гордиться, а дальше будет еще больше поводов для гордости.

Уверен, «Кудровка» не будет командой, которая будет бороться исключительно за выживание в УПЛ.

– Вы говорили, что за семь лет хотите видеть «Кудровку» в Лиге чемпионов. Это было в 2023 году. Вы шутили или хайпировали?

– Да какая шутка!? Посмотрите на прогресс «Кудровки», мы через два года из фактически любительского коллектива уже пробились в УПЛ. До Лиги чемпионов еще пять лет. Немалый срок. Мы это сделаем, – уверен Солодаренко.

«Кудровка» заняла четвертое место в Чемпионской группе Первой лиги и получила право сразиться за выход в элитный дивизион. В переходных матчах подопечные Баранова сенсационно одолели полтавскую «Ворсклу» в серии пенальти (1:2, 1:0, пен 4:3).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Роман Солодаренко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Argon_76
Кудрівка-Баварія. Півфінал. Звучить
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+2
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Харьковский Характер
А Харьков с Металлистом ещё не раз в финалах лч будут встречацца!
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+1
Demid Romanchik
С зарплатой 1000 долларов в месяц 
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0
u6464u
за Кудрівкою майбутнє українського футболу ))) а якщо серйозно , клуб яких в Україні було немало , примара ,фантом. 
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0
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