ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев определился с тренерским штабом в ЛНЗ

Украинский специалист Виталий Пономарев, недавно возглавивший черкасский ЛНЗ, определился с тренерским штабом.

В тренерский штаб Виталия Пономарев в расположении «фиолетовых» вошли:

Геннадий Щекотилин – помощник главного тренера

Иван Шуга – помощник главного тренера

Виталий Романюк – тренер по физической подготовке

Андрей Радь – тренер вратарей

Марьян Шевчук – тренер-аналитик

Последним местом работы Виталия Пономарева был львовский «Рух». Специалист долгое время возглавлял клубную академию львовской команды, а последние два сезона работал с первой командой «желто-черных».

В ЛНЗ за сезон 2024/25 сменилось сразу два наставника. Черкасский клуб начинал сезон под руководством испанского специалиста Андреса Карраско, а зимой команду возглавил украинский тренер Роман Григорчук, который был уволен сразу после завершения сезона.