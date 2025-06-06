ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев определился с тренерским штабом в ЛНЗ
Коуч будет верен своему тренерскому составу, с которым работал и в «Рухе»
Украинский специалист Виталий Пономарев, недавно возглавивший черкасский ЛНЗ, определился с тренерским штабом.
В тренерский штаб Виталия Пономарев в расположении «фиолетовых» вошли:
- Геннадий Щекотилин – помощник главного тренера
- Иван Шуга – помощник главного тренера
- Виталий Романюк – тренер по физической подготовке
- Андрей Радь – тренер вратарей
- Марьян Шевчук – тренер-аналитик
Последним местом работы Виталия Пономарева был львовский «Рух». Специалист долгое время возглавлял клубную академию львовской команды, а последние два сезона работал с первой командой «желто-черных».
В ЛНЗ за сезон 2024/25 сменилось сразу два наставника. Черкасский клуб начинал сезон под руководством испанского специалиста Андреса Карраско, а зимой команду возглавил украинский тренер Роман Григорчук, который был уволен сразу после завершения сезона.
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