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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев определился с тренерским штабом в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 20:08 |
456
0

ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев определился с тренерским штабом в ЛНЗ

Коуч будет верен своему тренерскому составу, с которым работал и в «Рухе»

06 июня 2025, 20:08 |
456
0
ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев определился с тренерским штабом в ЛНЗ
ФК ЛНЗ.

Украинский специалист Виталий Пономарев, недавно возглавивший черкасский ЛНЗ, определился с тренерским штабом.

В тренерский штаб Виталия Пономарев в расположении «фиолетовых» вошли:

  • Геннадий Щекотилин – помощник главного тренера
  • Иван Шуга – помощник главного тренера
  • Виталий Романюк – тренер по физической подготовке
  • Андрей Радь – тренер вратарей
  • Марьян Шевчук – тренер-аналитик

Последним местом работы Виталия Пономарева был львовский «Рух». Специалист долгое время возглавлял клубную академию львовской команды, а последние два сезона работал с первой командой «желто-черных».

В ЛНЗ за сезон 2024/25 сменилось сразу два наставника. Черкасский клуб начинал сезон под руководством испанского специалиста Андреса Карраско, а зимой команду возглавил украинский тренер Роман Григорчук, который был уволен сразу после завершения сезона.

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Виталий Пономарев Геннадий Щекотилин Виталий Романюк Андрей Радь ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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