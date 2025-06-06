«Чем он лучше Григорчука?» Реакция фанов на приход Пономарева в ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ официально объявил о назначении нового главного тренера. Готовить команду к новому сезону будет Виталий Пономарев.

Предыдущим местом работы специалиста был львовский «Рух». Под его руководством команда заняла в УПЛ восьмое место.

ЛНЗ во второй части сезона возглавлял Роман Григорчук. Команда финишировала на 12 месте и клуб решил прекратить сотрудничество с тренером.

Назначение Пономарева вызвало неоднозначную реакцию. Часть болельщиков верит в успех, а остальные не ожидают кардинальных улучшений.

Евгений: Слабенько. Чем он лучше Григорчука?

TRS06: Дайте время ему, 2-3 года, а не увольнение через полгода…. Что-то очень сомневаюсь в адекватности руководства ЛНЗ.

Сергій Буцик: Удачи новому тренеру! Верим в победы. Вместе к цели!

Ярослав: Ну Виталий Пономарев хороший тренер как по мне, если есть цель закрепиться где-то в середине таблицы. Я не думаю что он будет реально хуже Григорчука, летние сборы и посмотрим как они будут играть.

Xander: Добро пожаловать в Черкассы! Желаем успехов!

alex Ivchenko: Не будем ждать что-то чрезвычайное, как показала предыдущая практика... Очень хотелось бы результата.

Тарас: Григорчук со своим опытом не смог, вряд ли Пономарь сможет, это мое мнение.

Eugeny: Через сколько юный президент ЛНЗ снова решит поменять вектор?

0rangeeeeeeeee: Ну из «Руха» он сделал хорошую команду, посмотрим что будет здесь) Удачи на новом месте.

football_stadiums_europe: Желаю удачи и задержаться в ЛНЗ. Хватит менять тренеров как носки.