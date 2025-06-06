«Чем он лучше Григорчука?» Реакция фанов на приход Пономарева в ЛНЗ
Виталий Пономарев стал главным тренером черкасского ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ официально объявил о назначении нового главного тренера. Готовить команду к новому сезону будет Виталий Пономарев.
Предыдущим местом работы специалиста был львовский «Рух». Под его руководством команда заняла в УПЛ восьмое место.
ЛНЗ во второй части сезона возглавлял Роман Григорчук. Команда финишировала на 12 месте и клуб решил прекратить сотрудничество с тренером.
Назначение Пономарева вызвало неоднозначную реакцию. Часть болельщиков верит в успех, а остальные не ожидают кардинальных улучшений.
Евгений: Слабенько. Чем он лучше Григорчука?
TRS06: Дайте время ему, 2-3 года, а не увольнение через полгода…. Что-то очень сомневаюсь в адекватности руководства ЛНЗ.
Сергій Буцик: Удачи новому тренеру! Верим в победы. Вместе к цели!
Ярослав: Ну Виталий Пономарев хороший тренер как по мне, если есть цель закрепиться где-то в середине таблицы. Я не думаю что он будет реально хуже Григорчука, летние сборы и посмотрим как они будут играть.
Xander: Добро пожаловать в Черкассы! Желаем успехов!
alex Ivchenko: Не будем ждать что-то чрезвычайное, как показала предыдущая практика... Очень хотелось бы результата.
Тарас: Григорчук со своим опытом не смог, вряд ли Пономарь сможет, это мое мнение.
Eugeny: Через сколько юный президент ЛНЗ снова решит поменять вектор?
0rangeeeeeeeee: Ну из «Руха» он сделал хорошую команду, посмотрим что будет здесь) Удачи на новом месте.
football_stadiums_europe: Желаю удачи и задержаться в ЛНЗ. Хватит менять тренеров как носки.
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