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  4. «Чем он лучше Григорчука?» Реакция фанов на приход Пономарева в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 14:31 |
293
3

«Чем он лучше Григорчука?» Реакция фанов на приход Пономарева в ЛНЗ

Виталий Пономарев стал главным тренером черкасского ЛНЗ

06 июня 2025, 14:31 |
293
3
«Чем он лучше Григорчука?» Реакция фанов на приход Пономарева в ЛНЗ
ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ официально объявил о назначении нового главного тренера. Готовить команду к новому сезону будет Виталий Пономарев.

Предыдущим местом работы специалиста был львовский «Рух». Под его руководством команда заняла в УПЛ восьмое место.

ЛНЗ во второй части сезона возглавлял Роман Григорчук. Команда финишировала на 12 месте и клуб решил прекратить сотрудничество с тренером.

Назначение Пономарева вызвало неоднозначную реакцию. Часть болельщиков верит в успех, а остальные не ожидают кардинальных улучшений.

Евгений: Слабенько. Чем он лучше Григорчука?

TRS06: Дайте время ему, 2-3 года, а не увольнение через полгода…. Что-то очень сомневаюсь в адекватности руководства ЛНЗ.

Сергій Буцик: Удачи новому тренеру! Верим в победы. Вместе к цели!

Ярослав: Ну Виталий Пономарев хороший тренер как по мне, если есть цель закрепиться где-то в середине таблицы. Я не думаю что он будет реально хуже Григорчука, летние сборы и посмотрим как они будут играть.

Xander: Добро пожаловать в Черкассы! Желаем успехов!

alex Ivchenko: Не будем ждать что-то чрезвычайное, как показала предыдущая практика... Очень хотелось бы результата.

Тарас: Григорчук со своим опытом не смог, вряд ли Пономарь сможет, это мое мнение.

Eugeny: Через сколько юный президент ЛНЗ снова решит поменять вектор?

0rangeeeeeeeee: Ну из «Руха» он сделал хорошую команду, посмотрим что будет здесь) Удачи на новом месте.

football_stadiums_europe: Желаю удачи и задержаться в ЛНЗ. Хватит менять тренеров как носки.

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Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы назначение тренера тренеры Рух Львов реакция болельщиков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: Instagram
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Комментарии 3
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ZANREGENT
О,мой коммент оценили)))) Ну правда слабенько. Чем он лучше Григорчука? Но это и вызов. Я буду рад если буду не прав.
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0
Gargantua81
по сравнению с Григорчуком это шаг назад
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0
Diesel
нічого тут не буде...
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