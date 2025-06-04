Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
Англия
04 июня 2025, 18:25 | Обновлено 04 июня 2025, 18:47
1995
4

ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг

Партей может получить контракт, а Нето, Стерлинг, Жоржиньо и Тирни уходят

04 июня 2025, 18:25 | Обновлено 04 июня 2025, 18:47
1995
4
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

Клуб АПЛ Арсенал предоставил список из 20 игроков, которые покидают команду 30 июня.

Среди игроков первой команды отметим вратаря Нето (возвращение в Валенсию), защитника Кирана Тирни (переход в Селтик), полузащитника Жоржиньо и хавбека Рахима Стерлинга (возвращение в Челси).

Известно, что летом команду может покинуть украинец Александр Зинченко, чей контракт завершается через год.

Кроме того, клуб открыл переговоры с полузащитником Томасом Партеем, который в конце июня может стать свободным агентом.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов отпустить игрока, но теперь руководство передумало и не против сохранить 31-летнего центрального хавбека.

В минувшем сезоне Партей провел 52 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

По теме:
Коритиба готова дать шанс Жану Педросо, если Карпаты его не выкупят
РБ Лейпциг готов заплатить 35 миллионов евро за футболиста Шахтера
Повлияет на Забарного. Борнмут готовится продать защитника в Ливерпуль
Томас Партей Арсенал Лондон Рахим Стерлинг Киран Тирни трансферы АПЛ трансферы Норберто Нето Жоржиньо
Иван Зинченко Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут против. Два английских гранда намерены подписать Забарного
Футбол | 04 июня 2025, 11:25 7
Борнмут против. Два английских гранда намерены подписать Забарного
Борнмут против. Два английских гранда намерены подписать Забарного

«Ливерпуль» и «Челси» намерены усилить линию обороны перед началом нового сезона

Большой трансфер. ПСЖ хочет подписать топ-игрока сборной Украины
Футбол | 04 июня 2025, 04:45 20
Большой трансфер. ПСЖ хочет подписать топ-игрока сборной Украины
Большой трансфер. ПСЖ хочет подписать топ-игрока сборной Украины

Победитель Лиги чемпионов нацелился на Забарного

Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Футбол | 04.06.2025, 07:50
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
«Для меня это было странно». Бойко назвал большую ошибку Полесья
Футбол | 04.06.2025, 17:13
«Для меня это было странно». Бойко назвал большую ошибку Полесья
«Для меня это было странно». Бойко назвал большую ошибку Полесья
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Теннис | 03.06.2025, 22:01
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Теперь на контракте у Арсенала 20 человек, а еще полно тех, кто может уйти. Зинченко и Парти, например. Среди топов у Арсенала сейчас самый жиденький состав.
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Пока ничего нового. Из основной команды уходят и так те, кто должен был - Тирни, Стерлинг, Жоржиньо. Остальные из 20-тки - это U18, U21.
Ответить
0
Andromed
серйозна перебудова намічається в Арсеналі
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
03.06.2025, 10:45 3
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
04.06.2025, 03:44
Бокс
Денег не пожалеют. Итальянский гранд хочет подписать Лунина
Денег не пожалеют. Итальянский гранд хочет подписать Лунина
02.06.2025, 23:29 3
Футбол
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
03.06.2025, 15:05
Футбол
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
03.06.2025, 17:05 6
Теннис
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
03.06.2025, 07:40 14
Футбол
ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри раскритиковал Усика, подготовка к реваншу
ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри раскритиковал Усика, подготовка к реваншу
03.06.2025, 11:30 2
Бокс
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
03.06.2025, 09:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем