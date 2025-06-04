ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
Партей может получить контракт, а Нето, Стерлинг, Жоржиньо и Тирни уходят
Клуб АПЛ Арсенал предоставил список из 20 игроков, которые покидают команду 30 июня.
Среди игроков первой команды отметим вратаря Нето (возвращение в Валенсию), защитника Кирана Тирни (переход в Селтик), полузащитника Жоржиньо и хавбека Рахима Стерлинга (возвращение в Челси).
Известно, что летом команду может покинуть украинец Александр Зинченко, чей контракт завершается через год.
Кроме того, клуб открыл переговоры с полузащитником Томасом Партеем, который в конце июня может стать свободным агентом.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов отпустить игрока, но теперь руководство передумало и не против сохранить 31-летнего центрального хавбека.
В минувшем сезоне Партей провел 52 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
Always a part of The Arsenal ❤️— Arsenal (@Arsenal) June 4, 2025
We can now confirm which players will be leaving us at the end of the month 👇
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