ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг

Клуб АПЛ Арсенал предоставил список из 20 игроков, которые покидают команду 30 июня.

Среди игроков первой команды отметим вратаря Нето (возвращение в Валенсию), защитника Кирана Тирни (переход в Селтик), полузащитника Жоржиньо и хавбека Рахима Стерлинга (возвращение в Челси).

Известно, что летом команду может покинуть украинец Александр Зинченко, чей контракт завершается через год.

Кроме того, клуб открыл переговоры с полузащитником Томасом Партеем, который в конце июня может стать свободным агентом.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов отпустить игрока, но теперь руководство передумало и не против сохранить 31-летнего центрального хавбека.

В минувшем сезоне Партей провел 52 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

