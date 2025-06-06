Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером

6 июня был сыгран 15-й тур квалификации к чемпионату мира в Южной Америке, где встречались сборные Эквадора и Бразилии.

Для Карло Анчелотти это была дебютная игра на посту главного тренера бразильцев.

В игре было очень много борьбы, но с минимальным количеством моментов. Хозяева поля не только показали хорошую игру, но и переиграли бразильцев по созданным опасным моментам.

Обе команды не смогли за 90 минут отзанчиться хотя бы одним голом. В итоге нули.

Анчелотти на посту сборной Бразилии набирает дебютный зачетный балл. Возможно итальянский наставник рассчитывал на большее.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Южная Америка. Квалификация к Чемпионату мира

Эквадор – Бразилия – 0:0

Эквадор: Валье – Эступиньян, Инкапие, Пачо, Ордоньес – Минда, Вите, Кайседо, Ангуло – Франко, Ебоа

Бразилия: Алиссон – Алекс Сандро, Алессандро, Маркиньос, Вандерсон – Жерсон, Каземиро, Бруну Гимарайнс – Винисиус Жуниор, Ришарлисон, Эстеван