Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Дебютный матч для великого Карло завершился вничью против Эквадора
6 июня был сыгран 15-й тур квалификации к чемпионату мира в Южной Америке, где встречались сборные Эквадора и Бразилии.
Для Карло Анчелотти это была дебютная игра на посту главного тренера бразильцев.
В игре было очень много борьбы, но с минимальным количеством моментов. Хозяева поля не только показали хорошую игру, но и переиграли бразильцев по созданным опасным моментам.
Обе команды не смогли за 90 минут отзанчиться хотя бы одним голом. В итоге нули.
Анчелотти на посту сборной Бразилии набирает дебютный зачетный балл. Возможно итальянский наставник рассчитывал на большее.
Южная Америка. Квалификация к Чемпионату мира
Эквадор – Бразилия – 0:0
Эквадор: Валье – Эступиньян, Инкапие, Пачо, Ордоньес – Минда, Вите, Кайседо, Ангуло – Франко, Ебоа
Бразилия: Алиссон – Алекс Сандро, Алессандро, Маркиньос, Вандерсон – Жерсон, Каземиро, Бруну Гимарайнс – Винисиус Жуниор, Ришарлисон, Эстеван
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