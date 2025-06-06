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Эквадор
06.06.2025 02:00 – FT 0 : 0
Бразилия
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Чемпионат мира
06 июня 2025, 08:03 | Обновлено 06 июня 2025, 08:34
212
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Эквадор – Бразилия – 0:0. Сухой дебют Анчелотти. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке

06 июня 2025, 08:03 | Обновлено 06 июня 2025, 08:34
212
0
Эквадор – Бразилия – 0:0. Сухой дебют Анчелотти. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В пятницу, 6 июня, состоялся матч 15-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Эквадора и Бразилии.

Встречу принимал Эстадио Монументаль в Гуаякиле.

Зрители голов не увидели: матч завершился со счетом 0:0.

Эта игра стала дебютной для итальянского коуча Карло Анчелотти у руля бразильской команды.

После этого матча сборная Эквадора с 24 очками осталась 2-й, а Бразилия с 22 баллами – 4-й.

Южная Америка. Квалификация к Чемпионату мира

Эквадор – Бразилия – 0:0

Видеообзор матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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