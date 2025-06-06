Эквадор – Бразилия – 0:0. Сухой дебют Анчелотти. Обзор матча

В пятницу, 6 июня, состоялся матч 15-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Эквадора и Бразилии.

Встречу принимал Эстадио Монументаль в Гуаякиле.

Зрители голов не увидели: матч завершился со счетом 0:0.

Эта игра стала дебютной для итальянского коуча Карло Анчелотти у руля бразильской команды.

После этого матча сборная Эквадора с 24 очками осталась 2-й, а Бразилия с 22 баллами – 4-й.

Южная Америка. Квалификация к Чемпионату мира

Эквадор – Бразилия – 0:0

Видеообзор матча: