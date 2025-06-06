Эквадор – Бразилия – 0:0. Сухой дебют Анчелотти. Обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке
В пятницу, 6 июня, состоялся матч 15-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Эквадора и Бразилии.
Встречу принимал Эстадио Монументаль в Гуаякиле.
Зрители голов не увидели: матч завершился со счетом 0:0.
Эта игра стала дебютной для итальянского коуча Карло Анчелотти у руля бразильской команды.
После этого матча сборная Эквадора с 24 очками осталась 2-й, а Бразилия с 22 баллами – 4-й.
Южная Америка. Квалификация к Чемпионату мира
Эквадор – Бразилия – 0:0
Видеообзор матча:
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