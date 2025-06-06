Анчелотти пояснил причины неудачного дебюта во главе сборной Бразилии

В ночь на 6 июня сборная Бразилии во главе известного специалиста Карло Анчелотти сыграла вничью на выезде с Эквадором (0:0) в матче 15-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

После завершения встречи Карло прокомментировал ничейный результат своих подопечных в его дебютном поединке на посту наставника селесао:

«Я думаю, что условия были сложными для хорошо слаженной игры. Хорошие шансы были у Вини и Каземиро во втором тайме. В атаке могли сыграть лучше, но мы также должны учитывать силу наших соперников. Эквадор сыграл хорошо, как и мы.

Замены были сделаны, чтобы дать больше энергии. Ришарлисон и Жерсон работали очень усердно, с большой самоотдачей в обороне, замены были сделаны, чтобы дать больше энергии команде, вот и все.

Матч с Парагваем? Это будет другой поединок, я считаю, что мы сможем лучше контролировать игру. Нам нужно играть в игру с большей мобильностью и интенсивностью. Мы сделаем это на нашем домашнем поле.

Как я уже сказал, нам немного не хватило в атаке. Эквадор хорошо защищался, было нелегко найти пространство между линиями, было трудно выходить из обороны. Я не хочу оправдываться, но на поле было нелегко играть в таких условиях.

Коммуникация с игроками? То, что мы обсуждали перед матчем, они попытались сделать. Команда играла хорошо. По-моему, мы не дали явных возможностей забить сильной команде. Как я уже сказал, мы могли бы лучше работать с мячом, но нам есть что улучшить к следующему матчу с Парагваем.

Мой первый матч в качестве тренера национальной сборной, я почувствовал что-то особенное. Я был у бровки в более чем 1800 матчах, и этот был особенным. Я был доволен приемом. Я рад работать с Бразилией, и для меня это подарок быть здесь.

Наша цель – пройти отбор на чемпионат мира, бороться там за трофей и попытаться вернуть Бразилию туда, где она всегда была, на верхние позиции в мировом футболе. Это наша цель, и мы будем бороться за ее достижение.

У нас очень качественные игроки. Времени на работу не так много, но есть куда расти, потому что у нас есть качество. Я уверен, что мы улучшим атаку, с Эквадором нам не хватало важного игрока – Рафиньи».

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Видеообзор матча Эквадор – Бразилия (0:0)