Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус дал комментарий после дебютного матча Анчелотти в сборной Бразилии
Чемпионат мира
06 июня 2025, 07:33 | Обновлено 06 июня 2025, 08:05
1387
0

Винисиус дал комментарий после дебютного матча Анчелотти в сборной Бразилии

Бразильский вингер настроен оптимистично

06 июня 2025, 07:33 | Обновлено 06 июня 2025, 08:05
1387
0
Винисиус дал комментарий после дебютного матча Анчелотти в сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Звездный вингер сборной Бразилии мадридского «Реала» Винисиус дал комментарий после ничьей с Эквадором со счетом 0:0. Эта игра стала первой для Карло Анчелотти у руля бразильской команды:

«Мы справимся. Чемпионат мира совсем скоро, и нам нужно быть вместе, чтобы хорошо выступить в конце южноамериканской квалификации и подготовки к чемпионату мира».

После 15 сыгранных матчей Бразилия располагается на 4-м месте таблицы отбора на чемпионат мира в Южной Америке, имея в своем активе 22 очка.

Ранее сообщалось о том, что сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером.

По теме:
Эквадор – Бразилия – 0:0. Сухой дебют Анчелотти. Обзор матча
Анчелотти назвал лучшего игрока, которого когда-либо тренировал
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Винисиус Жуниор сборная Эквадора по футболу сборная Бразилии по футболу Карло Анчелотти
Даниил Кирияка Источник: Yahoo Sports
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный матч Испании и Франции, Ломаченко завершил, заявка Украины U-21
Футбол | 06 июня 2025, 07:25 0
Безумный матч Испании и Франции, Ломаченко завершил, заявка Украины U-21
Безумный матч Испании и Франции, Ломаченко завершил, заявка Украины U-21

Главные новости за 5 июня на Sport.ua

Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Футбол | 05 июня 2025, 19:34 18
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом

Украинский защитник готов продолжить карьеру во Франции

Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Бокс | 05.06.2025, 18:55
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
СВЕНТЕК: «Он каждый раз выполнял просьбы Арины. Я считаю, это нечестно»
Теннис | 06.06.2025, 02:42
СВЕНТЕК: «Он каждый раз выполнял просьбы Арины. Я считаю, это нечестно»
СВЕНТЕК: «Он каждый раз выполнял просьбы Арины. Я считаю, это нечестно»
Новый рейтинг Золотого мяча после финала ЛЧ. Какое теперь место у Хвичи?
Футбол | 05.06.2025, 09:35
Новый рейтинг Золотого мяча после финала ЛЧ. Какое теперь место у Хвичи?
Новый рейтинг Золотого мяча после финала ЛЧ. Какое теперь место у Хвичи?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
04.06.2025, 09:20 2
Футбол
Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
05.06.2025, 20:45 5
Теннис
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 24
Футбол
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией
Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией
04.06.2025, 11:13 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
05.06.2025, 15:05 54
Бокс
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
04.06.2025, 23:09 2
Футбол
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
05.06.2025, 00:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем