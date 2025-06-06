Винисиус дал комментарий после дебютного матча Анчелотти в сборной Бразилии

Звездный вингер сборной Бразилии мадридского «Реала» Винисиус дал комментарий после ничьей с Эквадором со счетом 0:0. Эта игра стала первой для Карло Анчелотти у руля бразильской команды:

«Мы справимся. Чемпионат мира совсем скоро, и нам нужно быть вместе, чтобы хорошо выступить в конце южноамериканской квалификации и подготовки к чемпионату мира».

После 15 сыгранных матчей Бразилия располагается на 4-м месте таблицы отбора на чемпионат мира в Южной Америке, имея в своем активе 22 очка.

Ранее сообщалось о том, что сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером.