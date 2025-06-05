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Эквадор
06.06.2025 02:00 - : -
Бразилия
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05 июня 2025, 02:49 | Обновлено 05 июня 2025, 02:50
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0

Эквадор – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 6 июня в 02:00 по Киеву

05 июня 2025, 02:49 | Обновлено 05 июня 2025, 02:50
30
0
Эквадор – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

6 июня на Эстадио Банко Пичинча пройдет матч 15-го тура отбора на чемпионат мира в в Южной Америке, в котором сборная Эквадора сыграет против сборной Бразилии. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Эквадор

Команда поехала на прошлый чемпионат мира со скандалом: в квалификации принимал участие футболист, что подал поддельные документы ради своей натурализации. Его и признали в итоге виновным, но все же новый цикл пришлось начинать Эннеру Валенсии и компании со штрафом -3 очка.

Уже очевидно, что он не стал проблемой. Выиграв половину матчей из проведенных и уступив только дважды, все равно сборная держится на единоличном втором месте, отставая только от Аргентины. Это при том, что в прошлом туре, кажется, уже немного расслабившись, сборная ограничилась только ничьей с Чили, что превратился в главного аутсайдера - и даже таком сопернику в марте не смогли забить гол, сведя к 0:0.

Бразилия

Сборная сейчас проводит важный поединок. Ведь в нем на новой должности дебютирует Карло Анчелотти, один из наиболее титулованных нынешних тренеров, правда, сугубо в клубном формате. О таком назначении писали еще год назад, но все же сезон 2024/2025 итальянец провел в мадридском Реале, и вышло неудачно.

Да и в команду он приходит если не кризисную, то проблемную. Ладно она стабильно вылетает в четвертьфиналах чемпионата мира - но в 2024-м году на Копа Америка закончили после первого раунда плей-офф, их выбил по пенальти Уругвай после нулевой ничьей. Да, очевидно, что на чемпионат мира все равно получится поехать, уж очень широка квота для Южной Америки. Но фаворит выиграл один отборочный матч из 4-х последних, и уступил Аргентине 1:4 - ох, есть над чем работать!

Статистика личных встреч

Вот уже два десятилетия, после 2004-го года, бразильцы не проигрывают этому сопернику. За это время было сыграно уже 11 очных поединков.

Прогноз

Букмекерские конторы даже сейчас сомневаются в бразильцах. Но с учетом фактора смены тренера и скромной турнирной мотивации Эквадора, можно пробовать ставку на гостей с форой 0 (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Эквадор
6 июня 2025 -
02:00
Бразилия
Фора Бразилии (0) 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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