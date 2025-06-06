Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Полуфинал Ролан Гаррос. Видеообзор матча

6 июня испанский теннисист и второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас прошел Лоренцо Музетти и пробился в финале Открытого чемпионата Франции 2025.

Алькарас одержал досрочную победу. В четвертом сете при счете 2:0 в пользу Карлоса Музетти снялся из-за травмы бедра. Поединок завершился за 2 часа и 29 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В финале Ролан Гаррос Алькарас сыграет либо против Янника Синнера, либо против Новака Джоковича.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

Карлос Алькарас [2] – Лоренцо Музетти [8] – 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0, RET., Музетти

Видеообзор матча