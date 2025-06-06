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  4. Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Полуфинал Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Ролан Гаррос
06 июня 2025, 19:23 |
68
0

Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Полуфинал Ролан Гаррос. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата Франции 2025

06 июня 2025, 19:23 |
68
0
Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Полуфинал Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти

6 июня испанский теннисист и второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас прошел Лоренцо Музетти и пробился в финале Открытого чемпионата Франции 2025.

Алькарас одержал досрочную победу. В четвертом сете при счете 2:0 в пользу Карлоса Музетти снялся из-за травмы бедра. Поединок завершился за 2 часа и 29 минут.

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В финале Ролан Гаррос Алькарас сыграет либо против Янника Синнера, либо против Новака Джоковича.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

Карлос Алькарас [2] – Лоренцо Музетти [8] – 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0, RET., Музетти

Видеообзор матча

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Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Музетти теннисные видеообзоры Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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