Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Камбек и травма. Полуфинал РГ-2025 Музетти – Алькарас завершился досрочно
Ролан Гаррос
06 июня 2025, 18:17 | Обновлено 06 июня 2025, 19:16
2418
0

Камбек и травма. Полуфинал РГ-2025 Музетти – Алькарас завершился досрочно

Испанский теннисист переиграл Лоренцо Музетти

06 июня 2025, 18:17 | Обновлено 06 июня 2025, 19:16
2418
0
Камбек и травма. Полуфинал РГ-2025 Музетти – Алькарас завершился досрочно
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас (ATP 2) сыграет в финале Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Полуфинал между испанским теннисистом и Лоренцо Музетти (ATP 7) из Италии завершился досрочно. Музетти в четвертом сете при счете 2:0 в пользу испанца отказался продолжать матч.

Для Карлитоса это 25-й финал в карьере и пятый на турнирах Большого шлема.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 28 минут. Это было их седьмое противостояние и шестая победа испанца.

Ролан Гаррос 2025. Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания) [2] – Лоренцо Музетти (Италия) [8] – 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0, RET., Музетти

В решающем поединке за главный трофей турнира в мужском одиночном разряде соперником Алькараса будет победитель матча Янник Синнер (Италия, ATP 1) – Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

По теме:
Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АЛЬКАРАС: «Матч между ними – один из лучших, что есть в теннисе сейчас»
Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на полуфинал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Музетти
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Футбол | 06 июня 2025, 04:10 1
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером

Дебютный матч для великого Карло завершился вничью против Эквадора

Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Футбол | 06 июня 2025, 08:49 1
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами

Аргентинец перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз»

Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Бокс | 06.06.2025, 05:55
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
Теннис | 06.06.2025, 16:05
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
Финал сезона НХЛ: Кубок Стэнли для Канады, Макдэвид и шансы Флориды
Хоккей | 06.06.2025, 12:00
Финал сезона НХЛ: Кубок Стэнли для Канады, Макдэвид и шансы Флориды
Финал сезона НХЛ: Кубок Стэнли для Канады, Макдэвид и шансы Флориды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 6
Футбол
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
05.06.2025, 17:05 17
Футбол
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
04.06.2025, 21:21 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 2
Бокс
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
04.06.2025, 23:09 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем