6 июня на «Национальная Арена Тоше Проески» пройдет матч 3-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Северной Македонии сыграет против сборной Бельгии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Северная Македония

Команда на позапрошлом Евро наконец-то дебютировала, воспользовавшись «путем Лиги наций». Потом она была в шаге от чемпионата мира, даже в стыковом выездном поединке выбила Италию – но повторить фокус с Португалией не получилось. В следующей квалификации были уж слишком сложные конкуренты, Англия, Италия и Украина. Зато осенью, в Лиге Наций, македоняне царили: 5 побед и 16 очков с Арменией, Фарерами и Латвией.

Неплохо подопечные Миовски начали и новый отбор. Размявшись на выезде со скромным Лихтенштейном (его обыграли со счетом 3-0), потом дома принимали потенциального фаворита, Уэльс. И свели тот поединок к ничьей, обменявшись голами.

Бельгия

Сборная при Роберто Мартинесе добилась исторического максимума в виде «бронзы» в 2018-м году, но на следующем мундиале провалилась, и испанец был уволен. Его сменил другой молодой иностранный специалист, Доменико Тедеско. Он без проблем вывел подопечных на Евро, но уже на нем самом было взято всего 4 очка в группе, а плей-офф принес обидное, из-за автогола, поражение Франции. Все же наставник остался, чтобы практически провалить Лигу наций. Там взяли 4 очка, наравне с дебютирующим Израилем.

Все же по дополнительным показателям команда была третьей, так что отстаивала «прописку» в дивизионе А через стыки в марте. Уже, правда, с новым тренером, Руди Гарсией. Тот дебютировал с поражения Украине 1-3. Но в ответной встрече ту разгромили, взяв реванш.

Статистика личных встреч

В 1994-м году молодая сборная бывшей республики Югославия взяла выездную ничью. Но потом во всех трех поединках Бельгия оформляла с ней только победы.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно ждут победы гостей, причем простой. Но хозяева не тушуются с такими соперниками, особенно дома. Стоит использовать ставку с «обе забьют» (коэффициент – 1,99).