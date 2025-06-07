Северная Македония – Бельгия – 1:1. Дьяволы упустили победу. Видео голов

Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.

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Бельгия потеряла очки в матче против Северной Македонии (1:1).

Квалификация ЧМ-2026

3-й тур, 6 июня

21:45. Северная Македония – Бельгия – 1:1

Голы: Алиоски, 86 – Де Кейпер, 28

Видео голов и обзор матча