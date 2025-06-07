Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Северная Македония – Бельгия – 1:1. Дьяволы упустили победу. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Северная Македония
06.06.2025 21:45 – FT 1 : 1
Бельгия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 июня 2025, 05:45 | Обновлено 07 июня 2025, 06:12
28
0

Северная Македония – Бельгия – 1:1. Дьяволы упустили победу. Видео голов

Смотрите видеообзор 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026

07 июня 2025, 05:45 | Обновлено 07 июня 2025, 06:12
28
0
Северная Македония – Бельгия – 1:1. Дьяволы упустили победу. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Бельгия потеряла очки в матче против Северной Македонии (1:1).

Квалификация ЧМ-2026

3-й тур, 6 июня

21:45. Северная Македония – Бельгия – 1:1

Голы: Алиоски, 86 – Де Кейпер, 28

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Эзган Алиоски (Северная Македония).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Де Кёйпер (Бельгия).
По теме:
Эстония – Израиль – 1:3. Дубль Битона. Видео голов и обзор
Гибралтар – Хорватия – 0:7. Модрич дирижирует. Видео голов и обзор
Норвегия – Италия – 3:0. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча
сборная Северной Македонии по футболу сборная Бельгии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Максим Де Кейпер Эзган Алиоски
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Футбол | 06 июня 2025, 19:29 0
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»

Тренер Джесси Марш поддерживает Украину

Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
Футбол | 06 июня 2025, 10:40 0
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч
Не Дембеле. Известен новый фаворит на Золотой мяч

Рейтинг возглавил Ламин Ямаль

Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Бокс | 06.06.2025, 23:44
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как его выгнали из Динамо
Футбол | 07.06.2025, 04:22
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как его выгнали из Динамо
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как его выгнали из Динамо
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Футбол | 06.06.2025, 08:49
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
06.06.2025, 04:44
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
05.06.2025, 12:27 18
Футбол
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
Фурия и петухи разбушевались. Испания переиграла Францию в полуфинале ЛН
05.06.2025, 23:59 14
Футбол
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
05.06.2025, 18:33 40
Теннис
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
05.06.2025, 19:34 25
Футбол
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 8
Футбол
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
06.06.2025, 12:52 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем