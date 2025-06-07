06.06.2025 21:45 – FT 1 : 1
Чемпионат мира07 июня 2025, 05:45 | Обновлено 07 июня 2025, 06:12
28
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Северная Македония – Бельгия – 1:1. Дьяволы упустили победу. Видео голов
Смотрите видеообзор 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026
07 июня 2025, 05:45 | Обновлено 07 июня 2025, 06:12
28
0
Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Бельгия потеряла очки в матче против Северной Македонии (1:1).
Квалификация ЧМ-2026
3-й тур, 6 июня
21:45. Северная Македония – Бельгия – 1:1
Голы: Алиоски, 86 – Де Кейпер, 28
Видео голов и обзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Эзган Алиоски (Северная Македония).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Де Кёйпер (Бельгия).
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