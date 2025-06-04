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  4. Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Испания
04 июня 2025, 21:21 |
1540
1

Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер

Расмус Хойлунд может перебраться в Мадрид

04 июня 2025, 21:21 |
1540
1
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Мадридский «Реал» планирует купить нападающего в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, новоиспеченный наставник «Реала» Хаби Алонсо запросил у «Реала» трансфер нападающего, который способен закрыть в клубе позицию «девятки». Алонсо попросил клуб обратить внимание на норвежского форварда «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда.

В этом сезоне Хойлунд провел 52 матча, забил десять голов и сделал четыре результативные передачи. Ранее сообщалось, что Хойлунда хочет подписать миланский «Интер».

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Расмус Хойлунд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 1
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OKs100
Мог бы и сам сыграть эту роль, а не тратить деньги на трансферы, всего на три года старше Модрича.
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