Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер

Мадридский «Реал» планирует купить нападающего в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, новоиспеченный наставник «Реала» Хаби Алонсо запросил у «Реала» трансфер нападающего, который способен закрыть в клубе позицию «девятки». Алонсо попросил клуб обратить внимание на норвежского форварда «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда.

В этом сезоне Хойлунд провел 52 матча, забил десять голов и сделал четыре результативные передачи. Ранее сообщалось, что Хойлунда хочет подписать миланский «Интер».