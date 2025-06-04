Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Расмус Хойлунд может перебраться в Мадрид
Мадридский «Реал» планирует купить нападающего в летнее трансферное окно.
По информации испанских СМИ, новоиспеченный наставник «Реала» Хаби Алонсо запросил у «Реала» трансфер нападающего, который способен закрыть в клубе позицию «девятки». Алонсо попросил клуб обратить внимание на норвежского форварда «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда.
В этом сезоне Хойлунд провел 52 матча, забил десять голов и сделал четыре результативные передачи. Ранее сообщалось, что Хойлунда хочет подписать миланский «Интер».
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