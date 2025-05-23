Романо: Интер рассчитывает летом подписать форварда Ман Юнайтед
Расмус Хойлунд может продолжить карьеру в итальянском клубе
Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд продолжает привлекать внимание ведущих итальянских клубов.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вариант с трансфером 22-летнего датского форварда летом рассматривает миланский Интер.
В марте интерес к нападающему проявляли «Ювентус» и «Наполи», которые уже контактировали с представителями игрока. Теперь к борьбе за трансфер Расмуса присоединились и нерадзурри. Окончательное решение о будущем игроке будет зависеть от Манчестер Юнайтед.
Хойлунд перешел в английский клуб-гранд в августе 2023 года из «Аталанты» за 64 млн фунтов стерлингов (плюс 8 млн бонусами). Его контракт рассчитан до лета 2028 года.
В текущем сезоне нападающий МЮ провел 51 матч во всех турнирах и забил 10 голов, учитывая все клубные турниры.
🚨🇩🇰 Rasmus Højlund keeps attracting interest from Italy — understand Inter are also considering him as option for this summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2025
After Juventus and Napoli calls in March, Inter also explored Højlund situation. It’s up to Man United.
🎥🇮🇹 Italian video: https://t.co/h0xC9h6doX pic.twitter.com/9eD0dXBxfY
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