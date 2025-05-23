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Англия
23 мая 2025, 05:50 | Обновлено 23 мая 2025, 06:19
431
0

Романо: Интер рассчитывает летом подписать форварда Ман Юнайтед

Расмус Хойлунд может продолжить карьеру в итальянском клубе

23 мая 2025, 05:50 | Обновлено 23 мая 2025, 06:19
431
0
Романо: Интер рассчитывает летом подписать форварда Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд продолжает привлекать внимание ведущих итальянских клубов.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вариант с трансфером 22-летнего датского форварда летом рассматривает миланский Интер.

В марте интерес к нападающему проявляли «Ювентус» и «Наполи», которые уже контактировали с представителями игрока. Теперь к борьбе за трансфер Расмуса присоединились и нерадзурри. Окончательное решение о будущем игроке будет зависеть от Манчестер Юнайтед.

Хойлунд перешел в английский клуб-гранд в августе 2023 года из «Аталанты» за 64 млн фунтов стерлингов (плюс 8 млн бонусами). Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне нападающий МЮ провел 51 матч во всех турнирах и забил 10 голов, учитывая все клубные турниры.

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Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Ювентус
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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