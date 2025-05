Романо: Интер рассчитывает летом подписать форварда Ман Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд продолжает привлекать внимание ведущих итальянских клубов.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вариант с трансфером 22-летнего датского форварда летом рассматривает миланский Интер.

В марте интерес к нападающему проявляли «Ювентус» и «Наполи», которые уже контактировали с представителями игрока. Теперь к борьбе за трансфер Расмуса присоединились и нерадзурри. Окончательное решение о будущем игроке будет зависеть от Манчестер Юнайтед.

Хойлунд перешел в английский клуб-гранд в августе 2023 года из «Аталанты» за 64 млн фунтов стерлингов (плюс 8 млн бонусами). Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне нападающий МЮ провел 51 матч во всех турнирах и забил 10 голов, учитывая все клубные турниры.

