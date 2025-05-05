Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Контакты с окружением. Ювентус нацелился на нападающего Ман Юнайтед
Англия
05 мая 2025, 15:21 | Обновлено 05 мая 2025, 15:40
307
0

Контакты с окружением. Ювентус нацелился на нападающего Ман Юнайтед

Расмус Хойлунд привлекает внимание итальянского гранда

05 мая 2025, 15:21 | Обновлено 05 мая 2025, 15:40
307
0
Контакты с окружением. Ювентус нацелился на нападающего Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Датский нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд привлекает внимание туринского «Ювентуса», сообщает CalcioMercato.

По информации источника, 22-летний футболист является одной из ключевых целей итальянского клуба на летнее трансферное окно.

Спортивный директор «зебр» Кристиано Джунтоли уже инициировал контакты с окружением Расмуса. Осталось лишь узнать ценник на игрока.

Ранее сообщалось о том, что Рубен Аморим прокомментировал матч с «Брентфордом».

По теме:
Реал ведет переговоры по звезде из АПЛ. Скоро будет предложение
Именитого тренера заметили на матче Болонья – Ювентус. Он выигрывал ЧЕ-2020
Клуб УПЛ всерьез присматривается к бразильскому легионеру Металлиста
Расмус Хойлунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Ювентус Манчестер Юнайтед Кристиано Джунтоли
Даниил Кирияка Источник: Calciomercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Футбол | 05 мая 2025, 07:48 4
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер

Ламин против ухода Феррана Торреса

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 05 мая 2025, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины

Команда сыграет в Дивизионе 1A

Флорентино ПЕРЕС – игроку Реала: «Не продам тебя даже за 100 миллионов»
Футбол | 05.05.2025, 14:53
Флорентино ПЕРЕС – игроку Реала: «Не продам тебя даже за 100 миллионов»
Флорентино ПЕРЕС – игроку Реала: «Не продам тебя даже за 100 миллионов»
Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины
Хоккей | 05.05.2025, 13:05
Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины
Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Бокс | 05.05.2025, 09:03
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
04.05.2025, 19:10 2
Снукер
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
04.05.2025, 09:11 1
Бокс
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
03.05.2025, 23:07 9
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
03.05.2025, 18:46
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
04.05.2025, 08:47 4
Бокс
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем