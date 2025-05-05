Контакты с окружением. Ювентус нацелился на нападающего Ман Юнайтед

Датский нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд привлекает внимание туринского «Ювентуса», сообщает CalcioMercato.

По информации источника, 22-летний футболист является одной из ключевых целей итальянского клуба на летнее трансферное окно.

Спортивный директор «зебр» Кристиано Джунтоли уже инициировал контакты с окружением Расмуса. Осталось лишь узнать ценник на игрока.

Ранее сообщалось о том, что Рубен Аморим прокомментировал матч с «Брентфордом».