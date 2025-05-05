Англия05 мая 2025, 15:21 | Обновлено 05 мая 2025, 15:40
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Контакты с окружением. Ювентус нацелился на нападающего Ман Юнайтед
Расмус Хойлунд привлекает внимание итальянского гранда
05 мая 2025, 15:21 | Обновлено 05 мая 2025, 15:40
307
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Датский нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд привлекает внимание туринского «Ювентуса», сообщает CalcioMercato.
По информации источника, 22-летний футболист является одной из ключевых целей итальянского клуба на летнее трансферное окно.
Спортивный директор «зебр» Кристиано Джунтоли уже инициировал контакты с окружением Расмуса. Осталось лишь узнать ценник на игрока.
Ранее сообщалось о том, что Рубен Аморим прокомментировал матч с «Брентфордом».
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