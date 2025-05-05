«Могут возникнуть проблемы». Комментарии Аморима после игры с Брентфордом

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал несколько комментариев после матча 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его команда уступила «Брентфорду» со счетом 4:3:

Что вы думаете о выступлении, о том, как развивалась игра?

«Думаю, это небольшое отражение нашего сезона. Мы начали неплохо, контролируя игру, не создавая больших моментов, но контролируя темп игры. Мы много мучаемся с вбрасываниями и подачами, но мы уже знали, что наша команда будет бороться с этой командой, потому что у нас нет того роста, который необходим для такой игры. Они забили дважды в такие моменты, даже с де Лигтом на поле. А во втором тайме я чувствовал, что мы близки к ничьей, а потом мы получили гол и, как и в прошлые разы, отключились. А потом еще один гол через несколько минут. А потом мы пошли вперед, попытались забить, забили дважды, но у нас не было времени, чтобы сделать лучше».

Вы упомянули о нехватке роста, так что изменения в перерыве были тактическими или заранее спланированными?

«Нет, это был просто отдых Люка Шоу, поскольку с де Лигтом мы не знаем, что произойдет в четверг. Если у нас не будет Люка Шоу, у нас могут возникнуть проблемы, и тогда у нас не будет достаточно защитников для игры".

Итак, Люк Шоу травмирован?

«Нет, нет, нет, нет, нет. Я говорю о том, что мы должны защитить некоторых игроков в перерыве, думая о четверге. Так что дело было именно в этом, а не в том, чтобы думать о том, как прошла игра».

Есть ли травмированные игроки на четверг? Что касается де Лигта, как вы восприняли второй гол, когда он упал, а игроки апеллировали о фоле?

«Я не буду комментировать. Главное, чтобы у нас был де Лигт. Я не думаю о четверге. Это не большая проблема, это единственное, о чем я прошу. Дело не в том, чтобы он был доступен для этой игры или для того, что произойдет в будущем. Я просто не хочу больших проблем, потому что у нас были проблемы с Мартинесом и с де Лигтом. Но я не знаю, я просто говорю. Я понятия не имею. Он может тренироваться через три дня, я не знаю».

Насколько важно, чтобы ваши молодые игроки извлекли уроки из сегодняшнего дня? Ведь очевидно, что это невероятно молодая команда.

«Это действительно важно. Они должны понять, что этот сезон очень важен, а также понять, что мы больше не можем так поступать. Конечно, мы знаем контекст, но в этом сезоне нам нужно все изменить. Они должны понять, что такое играть за «Манчестер Юнайтед». Я думаю, они действительно хорошо справились. Они играют не так много, но потом им приходится играть 90 минут, потому что мы вынуждены менять других игроков, чтобы сохранить их на четверг. И я думаю, что мы можем еще больше помочь молодым ребятам, особенно Тайлеру Фредриксону. Он неплохо справился, но для третьего гола ему нужна помощь Амада. Так что, думаю, мы можем помочь им в таких мелочах, но я очень доволен игрой молодых ребят».

А как вы были рады за Мейсона Маунта? Отличное завершение, огромная улыбка на его лице

«Дело не только в завершении, но и в позиции, которую он занимает на поле. Он как третий полузащитник, который может дойти до штрафной, он очень умный, так что у него все получается. И он очень усердно тренируется. Иногда мне приходится подгонять его и уводить с поля, потому что он хочет делать гораздо больше. Мы заботимся о нем, он хочет играть больше минут, но эти минуты были под контролем. Я очень доволен им".

Рубен, если говорить о де Лигте, вы пока не знаете, что за травма и как скоро он сможет вернуться?

«Нет, нет, нет. Я понятия не имею».

Что касается молодых игроков, я знаю, что вы говорили о том, что они могут сделать в будущем, так насколько полезным будет для них этот опыт?

«Да, это очень важно, потому что вы можете много тренироваться с первой командой, но иметь такое ощущение, играть с игроками, чувствовать игроков, скорость игры, я думаю, это самое лучшее. Так что, повторюсь, я считаю, что они неплохо справились. Чидо боролся всю игру, но вы можете почувствовать, что иногда он действительно наивен в том, как он ставит свое тело. Он поймет, что такое играть в таких матчах. Это лучший способ. Так что мы можем считать это положительным моментом, но все остальное мы теряем. Мы не набрали очков, так что все так и есть».

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