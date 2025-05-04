Брентфорд с Ярмолюком одолел Манчестер Юнайтед в матче с 7 голами

В воскресенье, 4 мая, состоялось 3 матча 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Все матчи начались в 17:00.

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«Брентфорд» у себя дома одолел «Манчестер Юнайтед». Первыми вперед вышли «красные дьяволы», у которых голом отличился Мэйсон Маунт. Англичанин не забивал с марта 2024 года. После этого «пчелы» забили 4 раза. Позже голами отметились Гарначо и Диалло, однако это не спасло коллектив из Манчестера. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 68 минут, результативными действиями не отличился.

«Брайтон» дома сыгрыл вничью с «Ньюкаслом». На 89-й минуте гостей от поражения спас гол Александера Исака.

«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» сыграли вничью.

После сыгранных матчей команды заняли следующие места в таблице:

«Ньюкасл»: 4-е место, 63 очка

«Брентфорд»: 9-е место, 52 очка

«Брайтон»: 10-е место, 52 очка

«Манчестер Юнайтед»: 15-е место, 39 очков

«Тоттенхэм»: 16-е место, 38 очков

«Вест Хэм»: 17-е место, 37 очков

Английская Премьер-лига. 35-й тур

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3

Голы: Шоу, 27 (автогол), Шаде, 33, 70, Висса, 74 – Маунт, 14, Гарначо, 82, Диалло, 90+6

Брайтон – Ньюкасл – 1:1

Голы: Минте, 28 – Исак, 89

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Боуэн, 28 – Одобер, 15

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.