Брентфорд с Ярмолюком одолел Манчестер Юнайтед в матче с 7 голами
Состоялось 3 матча 35-го тура Английской Премьер-лиги
В воскресенье, 4 мая, состоялось 3 матча 35-го тура Английской Премьер-лиги.
Все матчи начались в 17:00.
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«Брентфорд» у себя дома одолел «Манчестер Юнайтед». Первыми вперед вышли «красные дьяволы», у которых голом отличился Мэйсон Маунт. Англичанин не забивал с марта 2024 года. После этого «пчелы» забили 4 раза. Позже голами отметились Гарначо и Диалло, однако это не спасло коллектив из Манчестера. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 68 минут, результативными действиями не отличился.
«Брайтон» дома сыгрыл вничью с «Ньюкаслом». На 89-й минуте гостей от поражения спас гол Александера Исака.
«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» сыграли вничью.
После сыгранных матчей команды заняли следующие места в таблице:
- «Ньюкасл»: 4-е место, 63 очка
- «Брентфорд»: 9-е место, 52 очка
- «Брайтон»: 10-е место, 52 очка
- «Манчестер Юнайтед»: 15-е место, 39 очков
- «Тоттенхэм»: 16-е место, 38 очков
- «Вест Хэм»: 17-е место, 37 очков
Английская Премьер-лига. 35-й тур
Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3
Голы: Шоу, 27 (автогол), Шаде, 33, 70, Висса, 74 – Маунт, 14, Гарначо, 82, Диалло, 90+6
Брайтон – Ньюкасл – 1:1
Голы: Минте, 28 – Исак, 89
Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1
Голы: Боуэн, 28 – Одобер, 15
Фото матчей:
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