В воскресенье, 4 мая, состоится матч 35-го тура АПЛ «Брайтон» – «Ньюкасл». Встреча пройдёт на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

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Брайтон

В предыдущем туре «Брайтон» обыграл «Вест Хэм» (3:2) и смог прервать серию без побед, которая длилась с начала марта. За это время команда проиграла «Астон Вилле» (0:3), «Кристал Пэлас» (1:2) и «Брентфорду» (2:4), а также сыграла вничью с «Манчестер Сити» (2:2) и «Лестером» (2:2). В турнирной таблице «чайки» занимают девятое место, уступая «Фулхэму» по худшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Ньюкасл

После победы над «Ливерпулем» (2:1) в финале Кубка Английской лиги, «Ньюкасл» обыграл «Бренфорд» (2:1), «Лестер» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (4:1) и «Кристал Пэлас» (5:0). Но затем последовало поражение от «Астон Виллы» (1:4). «Сороки» вернулись на путь побед и в предыдущем туре обыграли «Ипсвич» (3:0). «Ньюкасл» набрал 62 очка и перед началом игровой программы 35-го тура находился на третьем месте турнирной таблицы АПЛ. Но плотность команд такова, что отрыв от седьмого места всего пять баллов.

Личные встречи

В матче первого круга победу со счетом 1:0 одержал «Брайтон». Также команды встречались в 1/8 финала Кубка Англии. «Брайтон» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл» 2:1.

«Брайтон» – «Ньюкасл»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Брайтон» забивает в среднем по 1,53 гола за игру. Средняя результативность «Ньюкасла» в гостях составляет 1,59 гола за матч.

Возможные составы

«Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Виффер, Данк, Балеба, Хиншелвуд, Айяри, Марч, О'Райли, Аденгра, Уэлбек.

«Ньюкасл»: Поуп, Ливраменто, Триппьер, Берн, Шер, Уиллок, Тонали, Гимараэс, Барнс, Мерфи, Исак.

Прогноз

Команды играют достаточно результативно. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,35.

Прогноз Sport.ua Брайтон Ньюкасл Тотал больше 3,5 2,35 Сделать ставку

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