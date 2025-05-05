Брайтон – Ньюкасл – 1:1. Чайки против сорок: кто летит выше? Видео голов

В матче 35-го тура Английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле сыграл вничью с Ньюкаслом (1:1).

На 44-й минуте для хозяев счет открыл Янкуба Минте, контракт которого ранее принадлежал Ньюкаслу.

На 89-й минуте Александер Исак реализовал 11-метровый и сравнял счет (1:1).

Этот гол стал 23-м для Исака в сезоне, в списке бомбардиров АПЛ впереди только Мохаммед Салах (28 мячей).

АПЛ. 35-й тур, 4 мая 2025

Брайтон – Ньюкасл – 1:1

Голы: Янкуба Минте, 44 – Александер Исак, 89 (пен)

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