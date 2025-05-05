Известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 4 мая, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимал Брентфорд Комьюнити в Брентфорде.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 4:3.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 68 минут, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.1 и 6.7 баллов соответственно.

Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал Кевин Шаде. на его счету 2 гола и оценка 8.1. WhoScored выделил фулбека хозяев Майкла Кайоде, на его счету ассист и оценка 8.2.

Ранее сообщалось о том, что «Брентфорд» с Ярмолюком одолел «Манчестер Юнайтед» в матче с 7 голами.