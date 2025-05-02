В воскресенье, 4 мая, состоится матч 35-го тура АПЛ «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.

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Брентфорд

В начале апреля «Брентфорд» потерпел поражение от «Ньюкасла» (1:2). После этого матча команда не проигрывала. «Брендфорд» сыграл вничью с «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (1:1), а затем одержал победы в матчах с «Брайтоном» (4:2) и «Ноттингем Форест» (2:0). В турнирной таблице команда Егора Ярмолюка занимает 11 место. Своего будущего соперника «Брентфорд» опережает на десять баллов.

Манчестер Юнайтед

Сезон в АПЛ можно считать для «Манчестер Юнайтед» проваленым. Похоже, что команда уже махнула рукой на чемпионат. Из последних пяти матчей команда Рубена Аморима проиграла три. «Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» (0:1), «Ньюкаслу» (1:4) и «Вулверхэмптону» (0:1). Еще два поединка подопечные Аморима завершили вничью – с «Манчестер Сити» (0:0) и «Борнмутом» (1:1). А вот в Лиге Европы дела у «Манчестер Юнайтед» идут отлично. Перед матчем с «Брентфордом» «Манчестер Юнайтед» в первом полуфинальном матче со счетом 3:0 обыграл «Атлетик» из Бильбао, сделав весомую заявку на выход в финал турнира.

Личные встречи

В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:1. Из пяти последних поединков в АПЛ «Манчестер Юнайтед» выиграл три. Одна победа на счету «Брентфорда» и еще одна встреча завершилась вничью.

«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Брентфорд» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет 1,24 гола за матч.

Возможные составы

«Брентфорд»: Флеккен, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Генри, Ярмолюк, Нергор, Шаде, Мбемо, Дамсгор, Висса.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Йоро, Магуайр, Линдельоф, Доргу, Угарте, Каземиро, Бруно Фернандеш, Хойлунд, Гарначо.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua Брентфорд Манчестер Юнайтед Забьют обе команды 1,71 Сделать ставку

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