Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 4 мая в 16:00 по Киеву
В воскресенье, 4 мая, состоится матч 35-го тура АПЛ «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.
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Брентфорд
В начале апреля «Брентфорд» потерпел поражение от «Ньюкасла» (1:2). После этого матча команда не проигрывала. «Брендфорд» сыграл вничью с «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (1:1), а затем одержал победы в матчах с «Брайтоном» (4:2) и «Ноттингем Форест» (2:0). В турнирной таблице команда Егора Ярмолюка занимает 11 место. Своего будущего соперника «Брентфорд» опережает на десять баллов.
Манчестер Юнайтед
Сезон в АПЛ можно считать для «Манчестер Юнайтед» проваленым. Похоже, что команда уже махнула рукой на чемпионат. Из последних пяти матчей команда Рубена Аморима проиграла три. «Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» (0:1), «Ньюкаслу» (1:4) и «Вулверхэмптону» (0:1). Еще два поединка подопечные Аморима завершили вничью – с «Манчестер Сити» (0:0) и «Борнмутом» (1:1). А вот в Лиге Европы дела у «Манчестер Юнайтед» идут отлично. Перед матчем с «Брентфордом» «Манчестер Юнайтед» в первом полуфинальном матче со счетом 3:0 обыграл «Атлетик» из Бильбао, сделав весомую заявку на выход в финал турнира.
Личные встречи
В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 2:1. Из пяти последних поединков в АПЛ «Манчестер Юнайтед» выиграл три. Одна победа на счету «Брентфорда» и еще одна встреча завершилась вничью.
«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Брентфорд» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет 1,24 гола за матч.
Возможные составы
- «Брентфорд»: Флеккен, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Генри, Ярмолюк, Нергор, Шаде, Мбемо, Дамсгор, Висса.
- «Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Йоро, Магуайр, Линдельоф, Доргу, Угарте, Каземиро, Бруно Фернандеш, Хойлунд, Гарначо.
Прогноз
Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.
16:00
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