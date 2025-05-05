Брентфорд – Ман Юнайтед – 4:3. Шоу с участием Ярмолюка. Видео голов и обзор

В матче 35-го тура Английской Премьер-лиги Брентфорд на своем поле одержал победу над Манчестер Юнайтед со счетом 4:3.

Для хозяев поля голы забили: Люк Шоу (автогол), Кевин Шаде (дубль), Йоан Висса.

У Ман Юнайтед отличились Мэйсон Маунт, Алехандро Гарначо, Амаду Диалло.

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк отыграл 68 минут матча, после чего был заменен.

Это поражение стало 16-м для «Манчестер Юнайтед» в сезоне и является антирекордом клуба в Премьер-лиге.

Английская Премьер-лига, 35-й тур, 4 мая 2025

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3

Голы: Шоу, 24 (автогол), Шаде, 34, 52, Висса, 57 – Маунт, 14, Гарначо, 82, Диалло, 90+5

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