Брентфорд – Ман Юнайтед – 4:3. Шоу с участием Ярмолюка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги
В матче 35-го тура Английской Премьер-лиги Брентфорд на своем поле одержал победу над Манчестер Юнайтед со счетом 4:3.
Для хозяев поля голы забили: Люк Шоу (автогол), Кевин Шаде (дубль), Йоан Висса.
У Ман Юнайтед отличились Мэйсон Маунт, Алехандро Гарначо, Амаду Диалло.
Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк отыграл 68 минут матча, после чего был заменен.
Это поражение стало 16-м для «Манчестер Юнайтед» в сезоне и является антирекордом клуба в Премьер-лиге.
Английская Премьер-лига, 35-й тур, 4 мая 2025
Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3
Голы: Шоу, 24 (автогол), Шаде, 34, 52, Висса, 57 – Маунт, 14, Гарначо, 82, Диалло, 90+5
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло провел разговор с украинским вратарем
Легендарный боксер о бое Лопеса и Барбосы