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Чемпионат Англии
Брентфорд
04.05.2025 16:00 – FT 4 : 3
Манчестер Юнайтед
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Англия
05 мая 2025, 05:23 | Обновлено 05 мая 2025, 05:47
397
0

Брентфорд – Ман Юнайтед – 4:3. Шоу с участием Ярмолюка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги

05 мая 2025, 05:23 | Обновлено 05 мая 2025, 05:47
397
0
Брентфорд – Ман Юнайтед – 4:3. Шоу с участием Ярмолюка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура Английской Премьер-лиги Брентфорд на своем поле одержал победу над Манчестер Юнайтед со счетом 4:3.

Для хозяев поля голы забили: Люк Шоу (автогол), Кевин Шаде (дубль), Йоан Висса.

У Ман Юнайтед отличились Мэйсон Маунт, Алехандро Гарначо, Амаду Диалло.

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк отыграл 68 минут матча, после чего был заменен.

Это поражение стало 16-м для «Манчестер Юнайтед» в сезоне и является антирекордом клуба в Премьер-лиге.

Английская Премьер-лига, 35-й тур, 4 мая 2025

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3

Голы: Шоу, 24 (автогол), Шаде, 34, 52, Висса, 57 – Маунт, 14, Гарначо, 82, Диалло, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
27’
ГОЛ ! Автогол забил Люк Шоу (Манчестер Юнайтед).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Манчестер Юнайтед).
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Брентфорд Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Брентфорд - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор Люк Шоу Кевин Шаде Йоан Висса Мэйсон Маунт Алехандро Гарначо Амад Диалло
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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