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Италия
06 июня 2025, 17:56 | Обновлено 06 июня 2025, 18:03
586
1

ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер: Рома подписала контракт

Гасперини получил контракт на 3 года

06 июня 2025, 17:56 | Обновлено 06 июня 2025, 18:03
586
1
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер: Рома подписала контракт
ФК Рома

Клуб Серии A Рома объявил о подписании контракта с опытным наставником Джен Пьеро Гасперини, который по итогам минувшего сезона покинул Аталанту.

Гасперини подписал договор до середины 2028 года. В римской команде тренер будет работать с украинским форвардом Артемом Довбиком, который стал лучшим бомбардиром Волков в сезоне.

Рома в новом сезоне будет играть в Лиге Европы.

Гасперини работал с Аталантой 9 лет и отметился тем, что впервые вывел команду в Лигу чемпионов, а также завоевал первый для клуба еврокубковый трофей – Лигу Европы.

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Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Артем Довбик Серия A назначение тренера чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Рома
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Xzibit11
Хороший тренер! Удачи Роме!
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