ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер: Рома подписала контракт

Клуб Серии A Рома объявил о подписании контракта с опытным наставником Джен Пьеро Гасперини, который по итогам минувшего сезона покинул Аталанту.

Гасперини подписал договор до середины 2028 года. В римской команде тренер будет работать с украинским форвардом Артемом Довбиком, который стал лучшим бомбардиром Волков в сезоне.

Рома в новом сезоне будет играть в Лиге Европы.

Гасперини работал с Аталантой 9 лет и отметился тем, что впервые вывел команду в Лигу чемпионов, а также завоевал первый для клуба еврокубковый трофей – Лигу Европы.