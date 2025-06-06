ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер: Рома подписала контракт
Гасперини получил контракт на 3 года
Клуб Серии A Рома объявил о подписании контракта с опытным наставником Джен Пьеро Гасперини, который по итогам минувшего сезона покинул Аталанту.
Гасперини подписал договор до середины 2028 года. В римской команде тренер будет работать с украинским форвардом Артемом Довбиком, который стал лучшим бомбардиром Волков в сезоне.
Рома в новом сезоне будет играть в Лиге Европы.
Гасперини работал с Аталантой 9 лет и отметился тем, что впервые вывел команду в Лигу чемпионов, а также завоевал первый для клуба еврокубковый трофей – Лигу Европы.
🟨 Benvenuto a Roma, Mister! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/EgjKFZRBZg— AS Roma (@OfficialASRoma) June 6, 2025
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