Во субботу, 7 июня, состоится игра 3-го тура квалификации на чемпионат мира в Европе между командами Мальты и Литвы. По Киеву игра начнется в 19:00.

Мальта

После 2-х игр квалификации Мальта не набрала ни одного очка и на данный момент команда занимает последнее место в группе G. В Лиге наций в прошлом году команде удалось занять 2-ю позицию в группе дивизиона D, позволяющую повыситься до Лиги С. Переходный матч красно-белые сыграют против Люксембурга.

Литва

Не намного лучше дела и у Литвы – коллектив набрал всего 1 очко в 2 матчах, поэтому сейчас занимает 3 место. Следует отметить, что главный фаворит группы, сборная Нидерландов, еще не сыграла ни одного поединка из-за участия в мартовских играх Лиги наций. В той же Лиге наций Литва не получила ни одного балла за 6 игр, поэтому была понижена до дивизиона D.

Личные встречи

В официальных поединках команды встречались всего дважды, во время квалификации на чемпионат мира 2018. Тогда 1 игра завершилась вничью, а в другой победу смогла одержать Литва.

Интересные факты

В последний раз Литва побеждала еще в июне 2024 года в рамках Балтийского кубка. После этого команда не смогла победить ни в одном из 9 матчей.

Игроки Мальты получают красные карточки уже в 3 официальных матчах сборной подряд.

В последних 6 домашних играх Мальта проиграла только раз – против Финляндии в мартовском матче квалификации.

Возможные стартовые составы

Мальта: Бонелло – Пепе, Каррагер, Мускат – Камензули, Сатариано, Теума, Гийомье, Мбонг – Мбонг, Шуареф

Литва: Гертмонас – Миласиус, Гирдваинис, Казлаускас, Сирвус – Уткус, Матулявичюс – Ласицкас, Гинейтис, Должников – Кучис

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2 с коэффициентом 1.74.

Прогноз Sport.ua Мальта Литва Тотал меньше 2 1.74 Сделать ставку

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