07.06.2025 21:45 – 72’ 0 : 2
Чемпионат мира07 июня 2025, 21:45 | Обновлено 07 июня 2025, 22:27
484
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Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 7 июня. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчей 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026
07 июня 2025, 21:45 | Обновлено 07 июня 2025, 22:27
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Вечером 7 июня проходят матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день запланированы 6 поединков в трех группах.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
3-й тур, 7 июня
- 16:00. Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0
- 19:00. Андорра – Англия – 0:1
- 19:00. Мальта – Литва – 0:0
- 21:45. Австрия – Румыния
- 21:45. Албания – Сербия
- 21:45. Финляндия – Нидерланды
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.
16:00. Босния и Герцеговина – Сан-Марино
19:00. Андорра – Англия
19:00. Мальта – Литва
21:45. Австрия – Румыния
21:45. Албания – Сербия
21:45. Финляндия – Нидерланды
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
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