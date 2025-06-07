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ЧМ. Квалификация. Европа
Финляндия
07.06.2025 21:45 – 72 0 : 2
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 июня 2025, 21:45 | Обновлено 07 июня 2025, 22:27
484
0

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 7 июня. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026

07 июня 2025, 21:45 | Обновлено 07 июня 2025, 22:27
484
0
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 7 июня. Смотреть онлайн LIVE трансляция
УЕФА

Вечером 7 июня проходят матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день запланированы 6 поединков в трех группах.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

3-й тур, 7 июня

  • 16:00. Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0
  • 19:00. Андорра – Англия – 0:1
  • 19:00. Мальта – Литва – 0:0
  • 21:45. Австрия – Румыния
  • 21:45. Албания – Сербия
  • 21:45. Финляндия – Нидерланды

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.

16:00. Босния и Герцеговина – Сан-Марино

19:00. Андорра – Англия

19:00. Мальта – Литва

21:45. Австрия – Румыния

21:45. Албания – Сербия

21:45. Финляндия – Нидерланды

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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