Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 7 июня. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Вечером 7 июня проходят матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день запланированы 6 поединков в трех группах.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

3-й тур, 7 июня

16:00. Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0

19:00. Андорра – Англия – 0:1

19:00. Мальта – Литва – 0:0

21:45. Австрия – Румыния

21:45. Албания – Сербия

21:45. Финляндия – Нидерланды

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.

16:00. Босния и Герцеговина – Сан-Марино

19:00. Андорра – Англия

19:00. Мальта – Литва

21:45. Австрия – Румыния

21:45. Албания – Сербия

21:45. Финляндия – Нидерланды